¿Ambiente cargado y pesado? Eso es cosa del pasado con este purificador y ventilador de torre Dyson 2 en 1 que está rebajadísimo

Respirar mejor y sentirse más cómodo en casa no debería ser un lujo complicado. Este purificador y ventilador de torre de Dyson une dos funciones que se agradecen todo el año: limpia el aire de tu estancia y, además, te refresca cuando aprieta el calor. Todo ello con el diseño minimalista y silencioso que la marca británica sabe hacer tan bien. Y lo mejor es que ahora lo puedes encontrar rebajado en Amazon un 25%.

Si hablamos de purificadores, no todos son iguales. El Dyson Pure Cool TP00 cuenta con filtración HEPA H13, y está completamente sellada, lo que significa que el aire que entra pasa por el filtro y no vuelve a salir con partículas. Es capaz de capturar el 99,95% de las partículas microscópicas de hasta 0,1 micras. Esto incluye polvo ultrafino, alérgenos, bacterias, caspa de mascotas, partículas de humo, malos olores y gases. En verano, además, actúa como ventilador de torre, moviendo el aire de forma uniforme para que notes esa brisa agradable sin sensación de ráfagas directas.

Lo mejor del Dyson Pure Cool TP00

Filtración HEPA 360° y carbono activo : captura partículas microscópicas y gases, manteniendo el aire más limpio.

: captura partículas microscópicas y gases, manteniendo el aire más limpio. Purifica toda la estancia : distribución uniforme del aire para llegar a todos los rincones.

: distribución uniforme del aire para llegar a todos los rincones. Uso todo el año: refresca en verano, purifica siempre.

Comprar en Amazon por 299€

Por qué elegirlo

La clave está en la combinación: no es sólo un ventilador y no es sólo un purificador. En un único dispositivo tienes frescor y aire limpio, con un mantenimiento sencillo gracias a su filtro fácil de reemplazar. Frente a otros modelos, aquí no hay rejillas difíciles de limpiar ni hélices a la vista, así que la seguridad y la estética también juegan a su favor.

Para quién es perfecto

Si en tu casa hay personas con alergias, mascotas o simplemente quieres reducir la presencia de polvo y olores, este modelo puede marcar la diferencia. También es una buena opción si buscas un ventilador que no ocupe demasiado, con un diseño que se integre bien en cualquier estancia.

Está disponible en Amazon con un 25% de descuento y envío gratis.

El Dyson Pure Cool TP00 purifica y refresca con eficacia, en silencio y con un diseño que encaja en cualquier hogar.

