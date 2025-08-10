PcComponentes rebaja este aire acondicionado Origial, con bomba de calor y control remoto

Tener la casa a la temperatura justa no es ningún lujo, es comodidad, salud y eficiencia. Y con el aire acondicionado split Origial Airnature 2250 WiFi, tener esa sensación de bienestar es más fácil que nunca. Este split se adapta a lo que necesites, enfría en verano, calienta en invierno, y todo sin que tengas que levantarte del sofá.

Controlarlo es tan fácil como sacar el móvil del bolsillo o usar el mando a distancia. Pero es que, además, consume poco, se programa para trabajar sólo cuando hace falta y, gracias a su bomba de calor, sirve todo el año. Un todo-en-uno que lo pone muy fácil. Y lo mejor es que puede ser tuyo con un descuento del 25% en PcComponentes.

Lo mejor del Airnature 2250 WiFi de Origial

Conectividad total : WiFi integrado y app para control remoto desde cualquier lugar.

: WiFi integrado y app para control remoto desde cualquier lugar. Climatización eficiente : 2250 frigorías (9000 BTU) que enfrían o calientan rápido y con poco consumo.

: 2250 frigorías (9000 BTU) que enfrían o calientan rápido y con poco consumo. Modo eco, noche y temporizador 24 h: ahorro de energía sin renunciar al confort.

ahorro de energía sin renunciar al confort. Mando a distancia y panel táctil : comodidad también dentro de casa.

: comodidad también dentro de casa. Silencioso: tan solo 21 dB en modo mínimo.

tan solo 21 dB en modo mínimo. Diseño compacto y moderno: encaja bien en cualquier estancia.

¿Por qué elegir el Airnature 2250 WiFi?

No hace falta complicarse para tener un buen aire acondicionado. Este modelo de Origial tiene lo que se espera de un split moderno: buen rendimiento, control desde el móvil, varios modos de funcionamiento y una bomba de calor que hace que no tengas que buscar otro electrodoméstico para el invierno. Todo eso sin disparar la factura de la luz, con clasificación energética A+ y gas R32, más respetuoso con el medio ambiente.

¿Para quién es?

Perfecto si tienes una habitación, despacho o salón de tamaño medio y buscas una solución cómoda y práctica para todo el año. También es ideal si te gusta controlar todo desde el móvil o si quieres reducir el consumo eléctrico sin renunciar al confort.

Lo que más gusta

Según las reseñas, el Airnature 2250 WiFi combina rendimiento, control, eficiencia y facilidad de instalación. Además, el panel IPS y los modos personalizables hacen que sea perfecto para el día a día. Disponible en PcComponentes, puedes conseguirlo ahora con un 25% de descuento y envío gratis.

El Origial Airnature 2250 WiFi es un split que cumple: enfría, calienta, se controla por WiFi y gasta poco. No hace ruido, se limpia solo y puedes programarlo para que solo funcione cuando lo necesitas. Todo lo que se espera de un buen aire acondicionado… y un poco más.

