"He notado un aumento en el nivel de energía y menos cansancio": así es el multivitamínico más completo del mercado

  1. Javier Aguilar

La rutina, las prisas, las obligaciones en casa, el trabajo, los niños, la falta de descanso... Es normal que haya etapas en las que se te junte todo, y lo 'pagas' con cansancio físico a corto plazo, y una sensación de irritación o de no tener fuerzas para nada a medio-largo plazo. Y lógicamente, tomarte un café doble por la mañana ya no soluciona nada. ¿Y si pruebas con un multivitamínico?

Son fórmulas que contienen distintos tipos de nutrientes, vitaminas y minerales, como el suplemento multivitamínico Supradyn Energy Doble Acción Stress Out. Está pensado para reducir el estrés y ayudarte a aumentar los niveles de energía, y lo mejor es que ahora cuesta menos de 15€ en Amazon. ¿Te animas?

Puntos fuertes de este multivitamínico

  • Aporta energía gracias a su combinación de vitaminas B y magnesio, sin cafeína.
  • Favorece la concentración y la claridad mental, así que viene bien en épocas de mucha carga mental o física.
  • Combate el estrés con ingredientes naturales que ayudan a mejorar el estado de ánimo.
  • Las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico reducen la fatiga y mantienen el equilibrio del sistema nervioso.

Comprar en Amazon por (16,75) 11,49€

Qué es, cómo y por qué tomarlo

Este multivitamínico es la fórmula perfecta para empezar a tomar si te sientes bajo de energía por culpa del estrés o la fatiga. A diferencia de otros suplementos parecidos, este no contiene cafeína, así que no va a influir en tus hábitos de sueño ni en tu descanso. Cada sobre contiene una mezcla equilibrada de vitaminas B, magnesio, Rhodiola Rosea (un adaptógeno naturla) y melisa (un extracto conocido por sus efectos calmantes).

¿Y cómo tomarlo? Basta con disolver un sobre al día en agua (preferiblemente por la mañana). Tiene un sabor a limón que lo hace bastante agradable y además se integra muy bien en tu rutina. Si estás pasando por una etapa de mucho estrés laboral, emocional o académico, este multivitamínico de Supradyn te va a ayudar a recuperar la energía.

Lo que opina quien ya lo ha probado

  • "He notado un aumento en el nivel de energía y menos cansancio desde los primeros días. Siento mayor claridad mental y más facilidad para mantenerme concentrada".
  • "Es ideal si te sientes flojo de energía para recuperarla y sentirte mejor. Te sientes más relajado y viene ideal en épocas de estrés".
  • "Ideal para episodios de fatiga puntual (exámenes, sobrecarga laboral), con mejoras perceptibles en 1-2 semanas".

Comprar en Amazon por (16,75) 11,49€

¿Te aparece probarlo? Es una fórmula natural que le va a venir muy bien a tu cuerpo, sobre todo en épocas de estrés o ansiedad. Y además ahora no te va a costar más de 15€ en Amazon, ¡aprovéchalo!

