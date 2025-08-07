Este es el aspirador escoba y friegasuelos Dyson que todos quieren en casa y que está rebajadísimo en PcComponentes

Mantener los suelos limpios cada día puede ser una tarea pesada, sobre todo si hay que pasar primero el aspirador y luego fregar. Es tiempo que se va, esfuerzo que cansa y resultados que no siempre convencen. El aspirador escoba y friegasuelos Dyson WashG1 llega justo para poner orden en todo eso: friega y aspira a la vez, separa residuos húmedos y secos y se limpia solo cuando terminas. Sin cubo, sin fregonas, sin complicaciones. Una pasada y listo.

Además, no hablamos de una escoba eléctrica cualquiera. Está pensada para casas con suelos duros y amplios, y tiene autonomía, potencia y capacidad de sobra. El depósito de agua limpia da para hasta 290 m² y, si necesitas más, puedes cambiar la batería en un clic. Todo esto, con la fiabilidad de Dyson y ahora con descuento del 20% en PcComponentes que merece la pena aprovechar.

Lo mejor de este producto

Rodillos dobles motorizados que recogen suciedad húmeda y seca sin dejar restos.

que recogen suciedad húmeda y seca sin dejar restos. Depósito de 1L : limpia hasta 290 m² sin tener que rellenar.

: limpia hasta 290 m² sin tener que rellenar. 3 niveles de hidratación según el tipo de suelo o residuos.

según el tipo de suelo o residuos. Ciclo de autolimpieza automático : el aparato se limpia solo tras su uso.

: el aparato se limpia solo tras su uso. Base de carga incluida y batería intercambiable de hasta 35 minutos.

y batería intercambiable de hasta 35 minutos. Pantalla LCD y diseño ergonómico para una experiencia más intuitiva.

Comprar en PcComponentes por 679€ (antes 849€)

¿Por qué elegir el Dyson WashG1 frente a otros modelos?

Porque aquí no hablamos de una escoba eléctrica cualquiera. Dyson ha apostado por un sistema que no sólo friega bien, sino que realmente simplifica todo el proceso. Mientras otros modelos requieren varios pasados, este combina aspirado, fregado y secado en un solo gesto. El agua limpia se aplica desde 13 puntos de hidratación y la sucia se almacena por separado (tiene un depósito específico de 0,8 L), así que no estás esparciendo suciedad al limpiar. Además, su modo de autolimpieza se encarga de dejarlo listo para el siguiente uso sin tener que desmontar nada.

¿Para quién está pensada esta aspiradora?

Para quien tenga suelos duros en casa, desde parquet hasta baldosas, y quiera una limpieza más eficiente y menos engorrosa. Si tienes una vivienda grande o simplemente te gusta que todo quede impecable con poco esfuerzo, este modelo es para ti. También es ideal si hay mascotas o niños en casa y necesitas eliminar restos húmedos de forma rápida y con garantías higiénicas.

Lo que opinan quienes lo prueban

Según más de 1.000 opiniones, destaca por su capacidad de limpiar en profundidad sin dejar charcos, su facilidad de uso y lo silenciosa que es. Muchos valoran especialmente que no tengan que desmontarla ni tocar los rodillos tras cada uso gracias al ciclo de autolimpieza.

Disponible en PcComponentes ahora con un descuento del 20% y envío gratuito por tiempo limitado, es el momento de hacerse con él.

Comprar en PcComponentes por 679€ (antes 849€)

El Dyson WashG1 es una forma mucho más limpia, rápida y cómoda de mantener tus suelos siempre a punto. Una inversión que se nota desde el primer uso.

Los 10 mejores colchones del 2025: marcas, valoraciones y precios

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.