Xiaomi tiene el ventilador de pie más innovador: control por voz, funciona sin cables, potente y con descuento

Si hay algo que se agradece en verano es poder contar con un ventilador de pie que no moleste, que refresque de verdad y que no te ate a un enchufe. El Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro cumple con todo. Es silencioso, portátil, y además crea una brisa tan natural que a veces cuesta distinguir si viene del ventilador o de una ventana abierta. Y lo mejor, puede funcionar incluso si se va la luz.

Este modelo de Xiaomi destaca por su sistema de aspas de doble capa, su funcionamiento inalámbrico con batería de larga duración y su control inteligente desde el móvil o por voz. Todo esto en un diseño ligero, moderno y muy fácil de mover por la casa. Hoy, además, puedes encontrarlo rebajado en PcComponentes con un 21% de descuento.

Lo mejor del Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro

Aspas de doble capa 7+5: Generan una brisa mucho más suave y natural que los ventiladores tradicionales.

Generan una brisa mucho más suave y natural que los ventiladores tradicionales. Sin cables y con batería : Funciona sin estar enchufado gracias a su batería de iones de litio de 33,6 Wh.

: Funciona sin estar enchufado gracias a su batería de iones de litio de 33,6 Wh. Brisa natural realista : Su algoritmo simula el viento natural con patrones irregulares.

: Su algoritmo simula el viento natural con patrones irregulares. Control por voz y app : Compatible con Mi Home/Xiaomi Home y asistentes de voz.

: Compatible con Mi Home/Xiaomi Home y asistentes de voz. Silencioso y ligero : Apenas 3,2 kg de peso y un nivel de ruido inferior a 58 dB(A).

: Apenas 3,2 kg de peso y un nivel de ruido inferior a 58 dB(A). Base de carga magnética: Carga con protección contra sobrecargas.

Comprar en PcComponentes por 109,99€

¿Por qué elegir este modelo y no otro?

Porque combina todo lo que debe tener un ventilador bueno hoy en día: silencio, portabilidad, autonomía y control inteligente. Mientras otros modelos necesitan estar pegados a un enchufe o suenan como una turbina, este de Xiaomi se adapta a ti. Puedes llevártelo al dormitorio, al salón o incluso al balcón, sin preocuparte de cables. Y si hay un corte de luz, sigue funcionando.

Lo que más gusta

El sistema de aspas es un acierto total. La forma en que genera el aire no es la típica ráfaga molesta, sino una brisa envolvente y natural. Además, que se pueda controlar desde el móvil (o con la voz si tienes asistentes compatibles) lo hace aún más cómodo.

Actualmente está disponible en PcComponentes con envío gratis y descuento del 21%. Merece la pena echar un ojo porque suele agotarse rápido.

El Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro no es sólo otro ventilador más. Es ese tipo de producto que te hace la vida más cómoda y fácil.

