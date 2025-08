Amazon rebaja a menos de 30€ la solución para no descuidar la alimentación de tu gato estas vacaciones

¿Tienes gatos en casa? Si es así, sabes que son animales bastante independientes, pero no tan autónomos como para servirse la comida solos. No se recomienda dejarles sin supervisión en casa durante más de 48 horas, pero si te vas de viaje, lo mejor que puedes hacer es tener un dispensador automático de comida para gatos. Si no lo conoces, te va a cambiar la vida cuando lo descubras.

Por ejemplo, puedes combinar su uso con una persona de confianza que se acerque a casa cada varios días mientras tú estás fuera para comprobar si todo está en orden. Pero no tendrá que hacer mucho, porque hemos fichado en Amazon el dispensador automático de comida para gatos de APETDOLA que se encarga de su alimentación, y además está rebajado un 35% por tiempo limitado.

Lo mejor de este producto

Hasta 10 comidas programables con control de raciones (1 a 16 por toma).

Capacidad de 4 litros suficiente para alimentar a tu gato durante varios días.

Fuente de alimentación dual que funciona aunque se vaya la luz en casa.

Mensaje de voz personalizado para que tu gato escuche tu voz al acercarse al cuenco.

Dispensador automático de comida para gatos de APETDOLA

El dispensador automático de comida para gatos de APETDOLA es perfecto para felinos y también para perros pequeños. Tiene una pequeña pantalla de control programable en la que puedes ajustar el número de tomas diarias hasta un máximo de 10, y la cantidad de raciones por comida. Así, puedes crear tu propio plan de alimentación para tu gato, según cómo sea su rutina.

De hecho, tiene un depósito grande de 4 litros que almacena hasta 20 tazas de pienso, así que puede cubrir varios días seguidos sin necesidad de recargarlo. Tiene función de memoria y alimentación por cables o pilas, así que no le falta ni un solo detalle.

¿Cómo puedes utilizar un dispensador de comida para gatos?

Aunque no sustituye a una visita diaria para cambiar el agua o limpiar el arenero, este dispensador de comida para gatos te viene de maravilla si haces una escapada de fin de semana o unas vacaciones más largas.

Es ideal en:

Vacaciones cortas o puentes en los que alguien puede pasar cada dos días a supervisar.

Jornadas de trabajo largas en las que tu gato está solo en casa durante todo el día.

Fines de semana fuera.

Organización semanal, aunque estés en casa. Así, controlas mejor las raciones y la salud de tu felino.

¿Ya te imaginas cómo este dispensador automático de comida para gatos va a mejorar la alimentación de tu felino? Llega con funciones avanzadas y un rendimiento top, por menos de 30€.

