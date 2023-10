Los 10 mejores collares antipulgas para perros del 2023

Si estás aquí es porque tienes un perro y, para ti, más que un perro es un miembro más de la familia. Así pues, su salud importa igual que la tuya propia y es por eso que quieres ponerle un collar antipulgas para perros que lo mantenga libre de éstos y otros parásitos. Sobre todo ahora que llega el calor y pasaréis mucho más tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza y con otros animales.

Pero por supuesto, no todos los collares antipulgas para perros son iguales. Algunos son eficaces contra otros tipos de parásitos, como por ejemplo garrapatas. Varía también el tamaño del collar, pues no es lo mismo que quieras ponérselo a un perro pequeño que a uno grande. Y también difieren, por ejemplo, en la duración; algunos collares tienen que cambiarse más a menudo que otros. Valorando todos estos aspectos hemos elaborado una lista con los que nos parecen los mejores del mercado. Seguro que entre estos diez se encuentra el que es mejor para vuestro caso.

Este collar antiparasitario de la marca DEWEL es perfecto para perros de cualquier tamaño. Mide 63.5 cm, es ajustable y puede cortarse fácilmente si es demasiado largo. Protege durante ocho meses de pulgas, pero también de garrapatas, piojos, mosquitos y larvas. Está hecho de materiales naturales y es impermeable, por lo que pueden usarlo en días de lluvia o si se dan un baño en la playa.

También es muy buena opción este otro collar antiparasitario para perros. Si le da el sol antes de ponérselo a tu mascota, brillará mientras lo lleve puesto. Protege de pulgas, garrapatas, ácaros, piojos y larvas, además de otros parásitos durante ocho meses. Hecho a base de caucho natural, es un collar no alergénico. También es impermeable, ajustable, perfecto para perros de todas las razas y cómodo.

También es de talla única este otro collar ajustable de 63.5 cm de la marca Tiepetly. Protege contra pulgas, garrapatas, mosquitos y piojos gracias a los aceites esenciales del collar antiparasitario. Los materiales son naturales, por lo que resultan inofensivos para el perro. Es impermeable, por lo que seguirá siendo eficaz después de mojarse, y protege durante 12 meses.

También dispone de muy buenas valoraciones este otro collar antiparasitario con características muy parecidas al anterior. Mide 65 cm de largo, es ajustable y se puede cortar si tu perro es pequeño. Protege contra garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y larvas durante 12 meses. Está hecho a base de aceites esenciales naturales de hierba de limón, eucalipto y menta, por lo que es seguro para el animal. Además, su diseño es cómodo y suave para que el perro no se entere de que lo lleva puesto.

¿Buscas un collar antipulgas específico para perros grandes? Entonces debes valorar la opción de comprar este de Laboratorios Zotal. Tiene 75 centímetros de longitud, por lo que es perfecto para perros de más de 25 kilogramos. Protege durante 4 meses de los mosquitos que provocan la Leishmaniasis, así como de garrapatas y pulgas.

¿En tu caso tienes un perro pequeño? Valora este collar antiparasitario para perros de menos de 8 kg. Protege a tu mascota durante ocho meses de garrapatas, pulgas, mosquitos, larvas y piojos. Su fórmula es 100% natural por lo que no afecta a la salud del animal. Es cómodo e impermeable. Además, incluye tres pinzas para eliminar garrapatas.

¿Buscas un pack de dos collares antiparasitarios? Puedes valorar este de la marca Vicsom. Miden 65 cm, son ajustables y pueden cortase. Protegen durante 8 meses de pulgas, larvas, mosquitos, garrapatas y pulgas. No solamente ayudan a prevenir las plagas, sino que eliminan las existentes. Están hechos de caucho natural y su diseño es ligero para no provocar sensación de agobio en el perro. Llevan aceites esenciales 100% naturales, son impermeable y no grasos.

¿Quieres un pack pero de collares antipulgas más coloridos? Entonces estos de la marca Yotango son los ideales para ti. Miden 62 cm de largo, son ajustables y se pueden cortar la parte sobrante si tu perro es de raza pequeña. Protegen en tan solo 24 horas de larvas, piojos, garrapatas, mosquitos y pulgas y su duración es de 8 meses. Están hecho de goma suave y contienen aceites esenciales de plantas 100% naturales. No causan alergias ni irritaciones y son muy cómodos. Disponibles en varios colores.

La marca Vicsom también ofrece la opción de comprar dos collares antipulgas y luminosos en pack. Así, además de mantener a tus animales libres de garrapatas, pulgas, piojos, larvas y otros parásitos, podrás tenerlos controlados por la noche. Su protección dura ocho meses, los materiales de los que están hechos son naturales y no alergénicos y son muy cómodos para tus mascotas. Además, son impermeables y regulables.

Si lo que buscas es un pack de dos collares pero creados específicamente para perros grandes, es posible que los mejores para ti sean estos de la marca Beaphar que miden 65 centímetros. Protegen durante 5 meses y medio contra los mosquitos transmisores de la Leishmaniasis, durante seis meses contra las garrapatas y durante cuatro meses contra las pulgas. Son cómodos, resistentes al agua y están hechos de materiales naturales.

No esperes más y cómprale un collar antiparasitario a tu perro para que disfruta de una buena salud.