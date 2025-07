Si quieres buena imagen y sonido envolvente esta smart TV LG cuesta menos de 240€ en PcComponentes

Esta smart TV LG combina lo mejor de la experiencia smart con un tamaño ideal para cualquier estancia. Tiene imagen nítida, sonido envolvente y todo lo necesario para ver la tele perfectamente. Y lo mejor, ahora se puede conseguir con descuento del 20% y envío gratuito, así que no hay que pensárselo mucho.

Con 32 pulgadas y resolución Full HD, es perfecto para habitaciones pequeñas, cocinas o segundas residencias. No va justo de funciones como otros modelos básicos, ni abusa de extras que no vas a usar. Simplemente funciona bien, con buen panel LED, colores vivos y ese sistema webOS que funciona perfectamente. Y si lo tuyo son los juegos, viene preparado para que puedas jugar en la nube con Xbox Cloud o GeForce Now sin necesitar consola.

Lo mejor del LG 32LR60006LA

Imagen clara y colores naturales en una pantalla LED Full HD de 32 pulgadas.

en una pantalla LED Full HD de 32 pulgadas. Procesador ?5 AI Gen6 : mejora la calidad de imagen y sonido con inteligencia artificial.

: mejora la calidad de imagen y sonido con inteligencia artificial. Compatible con HDR10 Pro, HLG y HGiG para disfrutar películas y series.

para disfrutar películas y series. Sonido envolvente simulado de 5.1 canales gracias al reconocimiento de movimiento.

simulado de 5.1 canales gracias al reconocimiento de movimiento. webOS 23: navegación ágil, apps populares y actualizaciones garantizadas hasta 2028.

navegación ágil, apps populares y actualizaciones garantizadas hasta 2028. Preparado para asistentes como Alexa y Apple Home (requiere Magic Remote).

como Alexa y Apple Home (requiere Magic Remote). Funciones gaming con menú exclusivo y compatibilidad con servicios en la nube.

con menú exclusivo y compatibilidad con servicios en la nube. Conectividad completa: HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y salida óptica digital.

Comprar en PcComponentes por 239€

¿Qué hace especial a este modelo?

Lo primero es que tiene todo lo que se le puede pedir a una smart TV de su tamaño. La calidad de imagen cumple más que de sobra, se ve nítido, los colores no están saturados y, con HDR, las escenas oscuras se disfrutan mejor. El sonido, sin ser de cine, sorprende. El procesador detecta los movimientos y adapta el audio para dar sensación envolvente. Y para quienes no quieren pelearse con sistemas lentos o complicados, webOS es un alivio.

En comparación con otros modelos similares, destaca por integrar tecnologías que normalmente están en gamas más altas: el escalado de imagen, el sonido inteligente o la compatibilidad con asistentes.

¿Para quién es este televisor?

Para quien necesita una tele funcional, que se vea bien, tenga smart TV y no se dispare de precio. Si la quieres para ver series, noticias o echar una partida ocasional, cumple sin problema. Y si la quieres como segundo televisor, incluso mejor.

Este modelo está disponible en PcComponentes con un descuento del 20% y envío gratuito. No necesita instalación especial y viene lista para usar en minutos.

La LG 32LR60006LA es un acierto si buscas algo práctico, sin renunciar a calidad ni funciones modernas. Y con el precio que tiene ahora, cuesta encontrarle un pero.

