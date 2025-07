Este es el ventilador de techo con luz que enfría bien y consume poquísimo por sólo 99€ en Carrefour

Cuando llega el calor de verdad, hay momentos en los que no corre ni una pizca de aire, y dormir o concentrarse se vuelve misión imposible. Y en invierno, aunque tengas la calefacción encendida, muchas veces el calor se queda estancado arriba y no llega a donde hace falta. El ventilador de techo con luz Sulion Mara Curvo no sólo refresca sin ruido y de forma constante, también permite aprovechar mejor el calor en los meses fríos gracias a su función reversible.

Gracias a su motor DC, consume menos, hace menos ruido (55 dB) y ofrece hasta 6 velocidades distintas. Y ojo, porque sus aspas curvas fijas, en blanco y con acabado moderno, lo convierten en un elemento más de decoración. Además, se controla cómodamente con mando a distancia, tiene temporizador y función de autoapagado. Hoy, además, puedes conseguirlo con descuento del 23% en Carrefour.

Lo mejor del Sulion Mara Curvo

Motor DC silencioso (solo 28W) con 6 velocidades.

(solo 28W) con 6 velocidades. Doble función : modo verano e invierno con solo un botón.

: modo verano e invierno con solo un botón. Incluye mando a distancia y temporizador con autoapagado.

y temporizador con autoapagado. Iluminación con casquillo E27 (2 bombillas de hasta 40W).

con casquillo E27 (2 bombillas de hasta 40W). Garantía de 8 años en el motor.

en el motor. Diámetro de 122 cm y velocidad de hasta 230 rpm.

Comprar en Carrefour por 99€ antes 130€

¿Por qué elegir este modelo?

Hay ventiladores que apenas mueven el aire, y otros que hacen un ruido tremendo. El Sulion Mara Curvo resuelve ambos problemas: mueve aire de verdad, en silencio, y sin que dispare la factura eléctrica. Además, al tener función invierno, no es un aparato estacional que guardas en el trastero, sino que mejora el confort de la casa todo el año.

Para quién es perfecto

El ventilador de techo con luz Sulion Mara Curvo es perfecto para salones, dormitorios o cualquier estancia de tamaño medio-grande, ya que su diámetro de 122 cm y sus cuatro aspas bien distribuidas cubren una buena superficie sin agobiar visualmente. Se instala a más de 2,3 m del suelo y necesita una distancia mínima de 30 cm con paredes u obstáculos, pero una vez montado, no hay que preocuparse más.

Ahora está disponible en Carrefour con un descuento del 23%.

Comprar en Carrefour por 99€ antes 130€

Si quieres un ventilador de techo que sea bonito, práctico, eficiente y que además te acompañe todo el año, el Sulion Mara Curvo es una apuesta segura.

Los 10 mejores ventiladores silenciosos del 2024: Dyson, Cecotec o Rowenta ¿cuál comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.