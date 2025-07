El purificador Dyson HP1 que elimina alérgenos y regula la temperatura durante todo el año ahora está rebajado 100€

Estar en casa debería ser sinónimo de comodidad, pero cuando el aire está cargado, hay polvo o el ambiente se queda frío en invierno, esa sensación desaparece. Tener un purificador que además te calienta en los meses más fríos y refresca en verano no es un lujo, es una solución práctica que se nota desde el primer día. Eso es justo lo que ofrece el Dyson Purifier Hot+Cool HP1, un tres en uno que limpia el aire, regula la temperatura y se adapta al ritmo de tu día a día sin que tengas que hacer prácticamente nada.

No solo purifica, también lo hace de forma inteligente y constante. Detecta la calidad del aire en tiempo real, la monitoriza y actúa sin que tengas que preocuparte de estar encendiéndolo o ajustándolo todo el rato. Y si quieres tener el control en la palma de la mano, puedes gestionarlo desde la app MyDyson o por voz. Todo eso con un diseño elegante, silencioso y pensado hasta en los detalles. Y además, ahora está rebajado 100 euros en Dyson.

Lo mejor de este purificador Dyson

Filtrado HEPA H13 sellado : captura el 99,95% de partículas ultrafinas, desde polen hasta contaminantes de hasta 0,1 micras. No se queda sólo en el filtro, todo el aparato está sellado. Lo que entra, no sale.

: captura el 99,95% de partículas ultrafinas, desde polen hasta contaminantes de hasta 0,1 micras. No se queda sólo en el filtro, todo el aparato está sellado. Lo que entra, no sale. Calor en invierno, aire fresco en verano : la tecnología Air Multiplier proyecta más de 250 litros por segundo.

: la tecnología Air Multiplier proyecta más de 250 litros por segundo. Control total desde el móvil : gracias a la app MyDyson, puedes ver en tiempo real la calidad del aire y ajustar todo estés donde estés. También funciona con comandos de voz.

: gracias a la app MyDyson, puedes ver en tiempo real la calidad del aire y ajustar todo estés donde estés. También funciona con comandos de voz. Diseño práctico hasta en los detalles: el mando curvado y magnético se guarda en la parte superior del aparato. Así no se pierde y siempre sabes dónde está.

¿Por qué elegir este modelo?

Lo primero es que no sólo purifica. También actúa como calefactor y ventilador, y lo hace con un flujo constante y suave, sin el típico ruido molesto. Eso lo convierte en una opción muy práctica si no quieres tener tres aparatos distintos ocupando espacio. Además, no se limita a filtrar el aire que pasa por el filtro: al estar todo el equipo sellado, garantiza que las partículas capturadas no vuelven a salir al ambiente.

Lo que más gusta

La combinación de potencia y silencio. Muchos purificadores limpian el aire, pero no notas el flujo o hacen un ruido de fondo constante. Este HP1 de Dyson, en cambio, refresca o calienta de verdad una habitación entera, y lo hace con un sonido muy discreto.

Ahora mismo está disponible en la web oficial de Dyson con descuento de 100 euros. Conviene estar atento porque no suele durar mucho cuando baja de precio.

El purificador Dyson Purifier Hot+Cool HP1 limpia el aire, regula la temperatura sin complicaciones. Si lo que quieres es respirar tranquilo, sin preocuparte por filtros, app ni aparatos por duplicado, este Dyson HP1 es para ti.

