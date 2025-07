Los PcDays tira el precio del Samsung S24 ¡más de 300€!

Un móvil que no solo mejora lo que ya conoces, sino que da un salto en usabilidad y diseño. El smartphone Samsung Galaxy S24 mantiene esa esencia elegante de la gama Galaxy, pero esta vez con más pantalla, bordes redondeados y un acabado mate que no se llena de huellas a la mínima. Si te gusta personalizar el móvil a tu manera, su sistema One UI 6.1 te lo pone fácil, mientras que la seguridad queda en manos de Samsung Knox, para que nada se te escape.

Lo que hace realmente distinto a este smartphone es su apuesta por la Inteligencia Artificial. Funciones como Circle to Search te permiten buscar información con solo rodear un objeto en la pantalla, mientras que Web Assist agiliza la navegación para no perder ni un segundo. Además, la traducción simultánea en llamadas y chats, junto con herramientas que convierten voz en texto o mejoran las fotos, son otros puntos muy destacados. Y lo mejor es que te puedes hacer con él con un descuento del 35% en PcComponentes por los PcDays.

Lo mejor del Galaxy S24

Cámara principal de 50 MP con IA que mejora fotos eliminando reflejos y sombras.

que mejora fotos eliminando reflejos y sombras. Procesador Exynos 2400 que rinde incluso con juegos exigentes gracias a Ray Tracing y refrigeración mejorada.

que rinde incluso con juegos exigentes gracias a Ray Tracing y refrigeración mejorada. Batería de 4.000 mAh con IA que optimiza el consumo para llegar al final del día.

¿Por qué elegir el Galaxy S24?

Este móvil es para quienes buscan un smartphone completo, que funcione rápido y aguante todo el día. El tamaño de su pantalla Dynamic AMOLED 2X (6,2 pulgadas) ofrece una imagen nítida y brillante, adaptable al entorno para que veas bien incluso bajo el sol. Además, su certificación IP68 lo protege del polvo y el agua, algo que no se suele encontrar en todos los móviles de gama alta. Si trabajas o estudias con el móvil, funciones como Note Assist o Transcript Assist te hacen la vida más sencilla y organizada.

Lo que opinan quienes lo han probado

Según las más de 16.000 reseñas, el Galaxy S24 es móvil completo, con mejoras que se notan en el día a día. El procesador hace que no se quede pillado. Además, tiene buena gestión térmica, mientras que la cámara y la IA elevan la calidad de las imágenes a otro nivel.

El Galaxy S24 está disponible en colores como Amarillo Amber, Violeta Cobalt, Gris Marble y Negro Onyx, con opciones de 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Se puede encontrar en PcComponentes con un descuento del 35% por los PcDays.

El smartphone Samsung Galaxy S24 combina diseño cuidado, potencia y las ventajas de la IA para quienes quieren un móvil que no falle ni en el día a día ni en los momentos de exigencia.

