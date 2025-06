Las mejores ofertas en móviles de la Promo de Verano de AliExpress: ¡hasta el 80% de descuento!

El smartphone es el dispositivo electrónico que todos llevamos en el bolsillo. Lo utilizamos para trabajar, para estar en contacto con los nuestros, para viajar, compartir contenido en redes sociales, jugar... En realidad, le puedes dar tantos usos como quieras, siempre y cuando funcione bien, no se agote la batería en unas pocas horas y no te salga el mensaje de almacenamiento lleno a pesar de tener el móvil casi vacío. Si eso ocurre, es una señal de que toca renovarlo, ¿y sabes dónde vas a encontrar los mejores? En la Promo de Verano de AliExpress, con descuentos de hasta el 80% en miles de productos de todas las categorías.

Y sí, también en los mejores smartphones del 2025, porque puedes encontrar los modelos de las marcas más top del mercado a precios que no encontrarás en ninguna otra parte. Las ofertas de verano ya están disponibles y seguirán activas hasta el 25 de junio a las 23:59 horas. Además, vuelven los cupones descuento de AliExpress (válidos en todos los pedidos enviados a España, menos en productos virtuales, teléfonos, consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony, y no compatibles con otras promociones) para ahorrar todavía más en tus compras.

Y ahora que ya conoces la Promo de Verano de AliExpress y tienes a mano los códigos descuento, solo te queda fichar las mejores ofertas en smartphones. Hemos seleccionado 5 móviles rebajados que merecen mucho la pena con precios alucinantes, ¡aprovecha antes de que se agoten!

El primer smartphone que hemos fichado con un ofertón es el Samsung Galaxy S24 FE 5G, disponible con la carcasa trasera en varios colores. Tiene un 37% de descuento solo durante la Promo de Verano de AliExpress, así que te puedes ahorrar hasta 260€ si aprovechas el descuento antes del 25 de junio a medianoche.

Es un móvil elegante, moderno y diseñado para durar. La triple cámara es uno de sus puntos fuertes, a lo que se suma la Inteligencia Artificial para hacer más sencillas muchas funciones. Y lo mejor es que este smartphone rebajado te sigue el ritmo con una batería que aguanta hasta 28 horas de reproducción de vídeo. ¡Vaya chollo!

Otra compra bastante lógica, y la más económica de esta selección de ofertas, es el Xiaomi Redmi 13. Es una versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, con una pantalla inmersiva FHD+ de 6.79 pulgadas y una supercámara con 108 MP para capturar siempre tus mejores recuerdos.

También tiene un diseño muy resistente que lo aguanta todo, un procesador MediaTek Helio G91 Ultra y una batería con una capacidad increíble de 5030 mAh. Este verano es el mejor momento para estrenar tu smartphone y darle toda la tralla que quieras, porque te va a seguir siempre el ritmo. ¡Por menos de 110€!

Otro de los smartphones con mejor relación calidad-precio del mercado es el POCO M6 Pro. Está disponible en diferentes versiones, pero esta tiene una carcasa negra, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es más que suficiente para un rendimiento muy fluido y también para mantener siempre a salvo tus documentos, fotos y vídeos.

Una de las características más potentes (y la que se aprecia a simple vista) es la cámara con un sensor principal de 64 MP con la que podrás capturar las mejores fotos y videos. Pero lo que te vendrá de maravilla en cualquier situación es su procesador Helio G-99 Ultra con tecnología 6 nm que rinde de maravilla en cualquier situación. Da igual cómo sea tu ritmo de vida, porque te servirá para absolutamente todo y además te lo llevas a un precio increíble solo durante la Promo de Verano de AliExpress. ¡Aprovéchala!

Otra marca con mucho que ofrecer a un precio contenido es realme con su GT 7 Pro 5G. Un smartphone llamativo en colocar naranja con una batería que supera cualquier límite, porque tiene una capacidad de 6500 mAh que te dura varios días. Podrás llevarlo donde quieras, porque tiene clasificación IP69 de resistencia al agua y al polvo.

Por supuesto, la IA también está muy presente en este smartphone para mejorar la calidad de la cámara por la noche, ayudarte a grabar y a acelerar el rendimiento del móvil. Y también acompaña su procesador Snapdragon 8 Elite de 12 GB de RAM, con un almacenamiento interno de 256 GB. Eso sí, también está disponible en versiones de 16 + 512 GB si lo necesitas. ¿Lo mejor? Está rebajado un 55% solo durante la Promo de Verano de AliExpress.

El último smartphone que hemos fichado es otro Samsung que merece mucho la pena, el Galaxy A36 5G. Es uno de los más completos de gama media. Y ahora, con el 37% de descuento en AliExpress, conseguirás prestaciones muy top a un precio contenido. ¿Te animas?

Tiene funciones con IA para mejorar el rendimiento, un diseño minimalista y elegante al mismo tiempo, y encima viene con un procesador Octa-Core para jugar, compartir contenido en redes sociales y superar los límites que te pongas. ¿Qué más se puede pedir?

¿Te convence alguno? La Promo de Verano de AliExpress está repleta de chollos, así que no te va a costar encontrar el smartphone que mejor encaja contigo y con tu ritmo de vida. Rastrea su catálogo, compara entre modelos y aprovecha para añadir al carrito todo lo que necesites, porque los precios bajos llegan a absolutamente todas las categorías. Y no te olvides de añadir los códigos descuento AliExpress para ahorrar en todas tus compras. ¡Hasta el 25 de junio a medianoche!

