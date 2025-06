Este es el centro de planchado Philips que acaba con las arrugas en segundos ¡ahora con 50€ de descuento!

Un centro de planchado es ese tipo de herramienta que, cuando realmente funciona bien, cambia por completo cómo llevas una tarea tan habitual como dejar la ropa a punto. Muchas veces, lo que complica el momento de planchar no es la cantidad de ropa, sino lo engorroso que puede ser: planchas que tardan demasiado en calentar, que pesan, que gotean, o que te hacen estar pendiente de no quemar ninguna prenda. Por eso, a la hora de elegir uno, merece la pena fijarse en cosas clave: que sea potente, pero manejable, que ocupe poco, y sobre todo, que te permita planchar sin complicaciones ni sustos.

Por eso, el centro de planchado Philips PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 marca la diferencia. No hace magia, pero casi. Su tecnología avanzada permite deslizarlo sobre cualquier tejido sin esfuerzo, eliminando las arrugas de forma rápida y eficaz. Hace que planchar deje de ser un rollo y se convierta en algo que se hace sin pensar, sin agobios, sin sustos. Y lo mejor es que ahora tiene un 22% de descuento en PcComponentes.

Comprar en PcComponentes (229€) 179€

Centro de planchado Philips PerfectCare 6000 Series PSG6066/20

A veces da pereza ponerse a planchar, pero con el centro de planchado Philips PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 la cosa cambia. Es compacto, potente y, lo mejor de todo, no ocupa media casa. Parece mentira que algo tan manejable tenga tanta fuerza, pero es así: con sus 8 bares de presión y un golpe de vapor de hasta 600 g/min, puede con las arrugas más rebeldes en un suspiro.

Además, no hay que estar pendiente de ajustes de temperatura ni sufrir por si se quema alguna prenda. Gracias a la tecnología OptimalTEMP, puedes dejar la plancha sobre la ropa o la tabla sin miedo porque no se quema nada. Y eso, cuando vas con prisas o tienes mil cosas en la cabeza, se agradece muchísimo.

El depósito de 1,8 litros da para una buena sesión de plancha sin estar rellenando cada dos por tres, y cuando toca hacerlo, se quita fácil y se llena directamente en el grifo. También tiene sistema de descalcificación que te avisa cuando toca limpiar, así que no hay que acordarse de calendarios ni de comprar recambios, porque el recipiente que trae se reutiliza.

La suela SteamGlide Advanced se nota desde la primera pasada: desliza suave y da sensación de calidad. Y como pesa poco, no acabas con el brazo molido después de un rato. Por cierto, si tienes que moverla de un sitio a otro, se bloquea en la base para que no se suelte ni te quemes por accidente. Y ahora viene lo mejor: tiene 50 euros de descuento, así que si estabas esperando el momento para cambiar de plancha es este.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.