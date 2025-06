PcComponentes tira la casa por la ventana y rebaja 60€ los auriculares Apple AirPods 3ª Generación

Auriculares inalámbricos hay muchos, pero cuando hablamos de calidad de verdad, es imposible no pensar en Apple. El gigante tecnológico no solo marca tendencia, también marca la diferencia. Y lo cierto es que, con la cantidad de horas que pasamos con música, podcasts o llamadas, es normal que empecemos a exigir un poco más. Que no aprieten, que suenen bien, que no se caigan cada dos por tres, y que no se conviertan en otro cacharro más que hay que estar gestionando. A la hora de elegir unos auriculares, lo que cuenta no es sólo el diseño o la marca, sino cómo encajan en tu rutina. Y claro, ahí es donde muchos modelos se quedan cortos.

Por eso, cuando das con unos que realmente lo hacen fácil, lo notas, como con los auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª Generación. Porque no se trata solo de escuchar música: se trata de desconectar del ruido cuando vas en el metro, de no pelearte con cables cuando estás entrenando, o de poder contestar una llamada sin tener que rebuscar el móvil en el bolso. Ese tipo de pequeñas cosas que, cuando funcionan bien, te cambian el día. Y si encima te los puedes llevar con un 36% de descuento en PcComponentes, es el momento de hacerse con ellos.

Comprar en PcComponentes (169€) 109€

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª Generación

Hay productos que encajan tan bien en el día a día que casi ni te das cuenta de lo mucho que los usas. Los auriculares inalámbricos AirPods de 3ª generación son justo eso. No pesan nada y el ajuste está tan bien pensado que, una vez puestos, se sienten como una extensión más de ti. Apple los ha hecho más cortos que los anteriores, y eso se nota en comodidad y en estética. Además, podrás controlarlo todo con solo apretar suavemente el auricular.

En cuanto al sonido, es otro nivel. El audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza es una pasada, ves una peli o escuchas tu canción favorita y parece que estás dentro. La música no solo suena, sino que te envuelve. Y encima, la ecualización adaptativa se encarga de ajustar todo a la forma de tu oído, así que cada nota entra como tiene que entrar, sin que tú tengas que hacer nada.

La batería también cumple con creces: hasta 6 horas seguidas de música y hasta 30 con el estuche. Y si te pilla con prisa, con 5 minutos de carga ya tienes para una hora más. Por si fuera poco, resisten agua y sudor, así que ni la lluvia ni el gimnasio te van a frenar. Y ahora tienen 60 euros de descuento, una oportunidad que se ve muy pocas veces.

