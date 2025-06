Esta es la freidora de aire XXL que estabas buscando: está en Carrefour por menos de 60€

Las freidoras de aire se han ganado su sitio en muchas cocinas por algo muy simple: permiten cocinar de forma más fácil y saludable. Porque seamos sinceros, a veces no tenemos tiempo ni ganas de ponernos a cocinar, pero tampoco queremos tirar siempre de lo precocinado o freír con litros de aceite. Queremos algo que nos lo ponga fácil, que no deje la cocina hecha un desastre, y que además nos ayude a comer un poco mejor sin renunciar al sabor. Y claro, cuando uno se plantea comprar una, empiezan las dudas: ¿tendrá capacidad suficiente?, ¿será fácil de limpiar?, ¿qué funciones ofrece realmente?

Carrefour ha rebajado una de las freidoras de aire más completas, la airfryer XXL Mandine MAF7L1800-24. Con ella, preparar comidas para varias personas ya no es un drama, ni en tiempo ni en esfuerzo. Te puedes despreocupar de cocinar, comes mejor y, lo que antes te quitaba tiempo o energía, ahora se hace casi solo. Y oye, que además ahora mismo tiene un 33% de descuento, que nunca viene mal si llevas tiempo pensándolo.

Freidora de aire XXL Mandine MAF7L1800-24

Si alguna vez has tenido que cocinar para más de cuatro y has acabado con la cocina patas arriba, esto te va a interesar. La freidora de aire XXL Mandine MAF7L1800-24 no es solo grande, es práctica de verdad. Tiene 8 litros de capacidad, así que puedes preparar comida para toda la familia (hasta 8 personas) sin tener que hacer turnos ni repetir procesos.

Y lo mejor es que no hace falta andar vigilando ni estar pendiente de cuándo darle la vuelta a las cosas. Viene con 8 programas automáticos pensados para lo típico del día a día: patatas fritas (frescas o congeladas), alitas, muslos, pescado, carne, filetes, incluso fruta deshidratada o pasteles. Además, puedes ajustar manualmente la temperatura hasta 200°C y tiene un temporizador de 60 minutos, por si te gusta tener el control.

La cesta es desmontable, antiadherente y se puede meter en el lavavajillas. Y como no usa aceite como las freidoras de toda la vida, la cocina no se llena de humo ni olores. Más sano, más limpio y mucho más cómodo.

Tiene 1800 W de potencia, así que va sobrada para cocinar rápido y bien. Y aunque es grande, no pesa tanto (unos 5 kg), así que moverla o guardarla es muy sencillo. Y ahora mismo tiene 30 euros de descuento, así que es el momento perfecto para hacerse con ella.

