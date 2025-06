Esta es la smart TV que todo hogar necesita y que está tirada de precio en PcComponentes

Las smart TVs ya no son sinónimo de capricho, sino más bien de necesidad. Con tantas plataformas, aplicaciones y contenidos que consumimos a diario, tener una tele que no tenga acceso a los contenidos o que no sea capaz de ofrecer una experiencia inmersiva puede acabar siendo un fastidio. Y no hablamos solo de calidad de imagen, que también, sino de que el sistema sea ágil, que no se bloquee, que tenga buena conectividad… En resumen, que no te dé problemas. Porque cuando llegas a casa con ganas de desconectar, lo último que apetece es pelearse con los menús o esperar eternidades para que se abra una app.

La smart TV Nilait Prisma 40FC7002S pero cambia la forma en que disfrutas tus momentos frente a la tele. Este dispositivo te permite centrarte en lo que de verdad importa: relajarte, compartir una peli con los tuyos o poner tu serie favorita mientras cenas. Y oye, que encima tenga un 34% de descuento en PcComponentes ahora mismo es ese empujoncito que muchas veces nos falta para dar el paso y hacernos con ella.

Comprar en PcComponentes (279,99) 184,99€

Smart TV Nilait Prisma 40FC7002S

Si estás pensando en renovar la tele, este modelo de Nilait puede ser justo lo que necesitas. La smart TV Nilait Prisma 40FC7002SW, con sus 40 pulgadas en resolución Full HD, tiene ese equilibrio entre tamaño y calidad que encaja en cualquier estancia de tu hogar, y encima en blanco, que le da un puntito de estilo diferente.

Tiene Android TV, así que todo lo que usas a diario (Netflix, YouTube, Prime Video) lo tienes a mano, sin tener que andar conectando otros dispositivos. Y si prefieres ver lo que tienes en el móvil o en el portátil, lleva Chromecast integrado, así que con un par de toques ya lo tienes en la pantalla grande.

La calidad de imagen sorprende para bien. Los colores tienen vida, pero sin resultar artificiales, y los contrastes están muy logrados, así que todo se ve con claridad, incluso en las escenas más oscuras, donde normalmente se suele perder detalle. Aquí no pasa. Y el sonido acompaña de verdad: es envolvente, limpio y con cuerpo, lo justo para meterte en la acción sin tener que andar tocando el volumen cada dos minutos.

Además, tiene sistema de grabación (PVR), que viene genial si quieres guardar algún programa o partido. Y como se puede montar en la pared con VESA, te deja libertad para colocarlo como quieras.

Eso sí, lo que realmente llama la atención es que está rebajada nada menos que 95 euros, así que ahora es un buen momento para hacerse con una. Porque encontrar algo que cumpla así de bien por ese precio, no pasa todos los días.

