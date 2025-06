Domotiza tu hogar con este pack de bombillas inteligentes que Amazon ha rebajado a menos de 15€

La bombilla inteligente es algo que quizá has escuchado mil veces, pero aún no te has animado a probar. Pero, seamos sinceros, ¿cuántas veces has querido ajustar la luz sin moverte del sofá, o crear un ambiente distinto sin tener que estar jugando con interruptores? A veces solo queremos que las cosas funcionen fácil y se adapten. Eso sí, no cualquier bombilla sirve. Es importante que sea compatible con tu red, que sea fácil de configurar y, sobre todo, que te haga la vida más sencilla.

Con el pack de 2 bombillas inteligentes LED Trust wifi CCT - E27-71298-02, todo eso deja de ser un problema. No se trata solo de encender y apagar luces con el móvil, es esa sensación de tener el control, de hacer tu espacio más tuyo, de ajustar el ambiente con un toque. Y como si eso no fuera suficiente, ahora está con un 30% de descuento en Amazon, una oportunidad que no puedes dejar pasar si te quieres modernizar tu hogar.

Comprar en Amazon (19,99) 13,99€

Pack de 2 bombillas inteligentes LED Trust wifi CCT - E27-71298-02

El pack de 2 bombillas inteligentes LED Trust wifi CCT - E27-71298-02 ofrecen justo lo que se espera de una iluminación inteligente: control sencillo, funciones útiles y una instalación sin complicaciones. Al conectarse directamente al WiFi, no hace falta ningún centro de control adicional. Basta con añadirla a la app gratuita de Trust WiFi y desde ese momento, puedes gestionarla cómodamente desde el móvil o la tablet.

Una de sus ventajas más destacadas es la posibilidad de ajustar el tono de luz según el momento. Desde una luz cálida para ambientes relajados hasta una iluminación blanca y fría para tareas que requieren concentración. Todo con un rango amplio de temperatura de color, de 1800 K a 6500 K.

Además, permiten crear escenarios inteligentes. Esto significa que puedes programar encendidos y apagados automáticos, o hacer que varias luces funcionen en conjunto, según la hora o ciertas condiciones. Muy práctico para mantener una rutina o ahorrar energía sin estar pendiente de cada interruptor.

También se integran sin problemas con asistentes de voz como Alexa o Google Home. Así, puedes cambiar el ambiente con un simple comando, sin necesidad de tocar el móvil.

Y si quieres dar un paso más, puedes ampliar el sistema con los enchufes inteligentes de Trust WiFi, controlando también otros dispositivos eléctricos desde la misma app.

Por cierto, ahora mismo este pack de 2 bombillas tiene 6 euros de descuento, lo que siempre se agradece si estás pensando en empezar a domotizar tu casa sin hacer una gran inversión.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.