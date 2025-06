¿Tu melena te pide ayuda? Estas vitaminas capilares rebajadas frenan la caída, dan brillo y aceleran el crecimiento

El sol, el cloro, la sal del mar y los cambios de rutina tan típicos del verano son los enemigos silenciosos de tu melena. Por eso, si durante la primavera has notado más caída, puntas abiertas, falta de brillo o que parece que tu melena no crece, es momento cuidarlo por dentro con un suplemento de vitaminas capilares. Es mejor prevenir que curar, así que no esperes a que el verano termine de estropearlo para cuidarlo como se merece.

Aunque solemos asociar la caída capilar al otoño, la realidad es que durante el verano también se debilita de forma progresiva. La 'culpa' la tiene exposición continua al sol, la deshidratación, el estrés térmico y el exceso de lavados, porque afectan directamente al cuero cabelludo y al ciclo de crecimiento del cabello. Además, en esta época del año es bastante habitual llevar el pelo recogido o mojado durante muchas horas, lo que debilita todavía más la raíz.

Por suerte, es un problema que tiene fácil solución. De hecho, hemos fichado las vitaminas capilares con biotina de Bears with Benefits, formuladas para cuidar tu melena desde el interior y rebajadas a menos de 20€ en Amazon solo por tiempo limitado. Si te apetece probarlas, ¡aprovecha ahora el descuento!

Vitaminas capilares con biotina de Bears with Benefits

Tomar las vitaminas capilares con biotina de Bears with Benefits es la forma más divertida de cuidar tu melena y fortalecerla desde el interior. Su formato en forma de osito de gominola te va a encantar.

Su fórmula combina varios ingredientes, aunque el que destaca es la biotina. Se le suma también la vitamina B6, el ácido fólico y el zinc, y son tan potentes que consiguen nutrir la melena de raíz a puntas. Y si ya lo combinas con una buena rutina de cuidado capilar, ¡triunfarás!

Por supuesto, estas vitaminas capilares veganas están completamente libres de azúcar, ingredientes artificiales y crueldad animal. La marca recomienda tomar un único osito de gominola al día.

Ayudan a frenar la caída capilar, a que el cabello crezca mucho más fuerte, sano e incluso a acelerar el crecimiento. No te imaginas el poder que una gominola con forma de osito puede tener en tu melena, ¿a qué esperas para descubrirlo por menos de 20€?

