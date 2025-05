Confirmado: los tuppers son cosa del pasado, Lidl tiene el sustituto más útil por menos de 3 euros

Las casas españolas se caracterizan por tener muchos tuppers almacenados en armarios, neveras y cajones. Muchos de ellos perdieron su tapa hace tiempo, pero siguen en su sitio con la esperanza de que algún día vuelva a ser útil. Pero estos envases de plástico son algo del pasado, Lidl ha lanzado el sustituto perfecto con el que ocupar menos y conservar la comida a la perfección.

Numerosos estudios y expertos, entre ellos las autoridades alimentarias, han alertado en numerosas ocasiones de los riesgos para la salud que supone el uso de tuppers en mal estado, por ello, supermercados y empresas están buscando alternativas con las que solucionar este problema. Para dejar atrás el quebradero de cabeza que supone tener tuppers en casa, basta con correr a Lidl a por su último lanzamiento.

Las bolsas envasadoras de Lidl

Los rollos de bolsas para envasadoras al vacío 3 m de Lidl son una auténtica maravilla con las que te olvidarás para siempre de los molestos tuppers, difíciles de limpiar y complejos de almacenar. Se trata de un producto con el que ahorrar espacio y mejorar notablemente la conservación de los alimentos. Además, no hace falta tener una cocina profesional, basta con comprarlas y comenzar a guardar tu comida.

Bolsas de envasado | Lidl

Los tres rollos de láminas de tres metro cada uno te permiten conseguir un total de seis metros de bolsa dedicados a guardar lo que anteriormente almacenabas en tuppers. Pero lo mejor de este producto es sin duda su precio ya que cuesta nada más y nada menos que 2,99 euros. Esto quiere decir que por menos de tres euros tendrás un sinfín de opciones para introducir todos los alimentos que desees.

Las bolsas para envasadoras al vacío de Lidl son capaces de resistir temperaturas desde los -20 º C en un congelador hasta los 110º C. Además, pueden usarse en el microondas siempre y cuando se respeten las instrucciones que indica en la caja de no superar los tres minutos, a 900 W, 70º C y con el papel siempre abierto. Sin duda una auténtica maravilla que se agotará en minutos y que hará que te olvides para siempre de los tuppers.