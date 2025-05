Amazon tira la casa por la ventana y rebaja más de 400 euros este iPad Air de Apple

Una tablet puede ser justo lo que muchos necesitamos cuando un ordenador portátil se hace demasiado grande para llevarlo encima y el móvil se queda corto para trabajar o estudiar. Hay momentos en los que queremos algo ligero, rápido y práctico, pero que no renuncie a la potencia o la comodidad. Ya sea para tomar apuntes, revisar documentos, editar fotos, disfrutar de contenidos multimedia o simplemente tenerlo todo a mano sin andar cambiando de dispositivo, la tablet es la opción perfecta.

Eso sí, a la hora de elegir una, conviene fijarse en ciertos detalles: que no se quede pillada y se visualice bien, que tenga buena autonomía, buena memoria para guardar tus archivos, que aguante el ritmo diario y sea capaz de gestionar varias apps.

Hemos encontrado un chollazo que no vas a querer dejarlo pasar: el iPad Air, que cambia por completo la experiencia. Te da libertad para hacer más con menos esfuerzo, sin agobios, sin complicaciones. Es de esos dispositivos que se adaptan a ti, y no al revés. Y encima, ahora está con un 27% de descuento en Amazon, lsin duda, una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Tablet Apple iPad Air

El iPad Air tiene todo lo que se le puede pedir a una tablet de gama alta. Para empezar, la pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece una calidad de imagen espectacular: colores precisos, buena visibilidad en cualquier entorno y una nitidez impresionante, tanto para trabajar como para ver contenido multimedia.

El chip M2 aporta una potencia increíble. Puedes editar vídeos, utilizar varias aplicaciones exigentes al mismo tiempo o jugar sin que afecte al rendimiento. Y lo hace con una autonomía que aguanta el ritmo de toda la jornada, algo esencial si se quiere un dispositivo que realmente sea portátil.

Además, iPadOS permite aprovechar al máximo esa potencia. Organizar ventanas con el Visual Organizer, usar el Apple Pencil Pro para escribir o dibujar con precisión, o conectar un monitor externo para trabajar con más espacio. Viene también con apps como Safari, Mensajes, Keynote y acceso a más de un millón de opciones en el App Store, por si necesitas cualquier otra aplicación.

En cuanto a conectividad, con el Wi?Fi 6E todo va más rápido, tanto para subir archivos pesados como para trabajar online. Y el puerto USB?C te lo pone fácil para enchufar accesorios o incluso un monitor. Las cámaras, tanto la frontal como la trasera, cumplen de sobra: graban en 4K y las videollamadas se ven y se oyen genial.

Y un detalle que seguro que te alegrará saber: ahora tiene un descuento de 430 euros, lo que lo convierte en una opción aún más interesante.

