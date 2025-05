Adiós al plástico: esta botella de acero inoxidable mantiene hasta 24 horas la bebida fría y cuesta menos de 15€

Cada vez se habla más de lo poco recomendables que son las botellas de plástico, y con razón. Se ha demostrado que liberan microplásticos con el uso, especialmente cuando se exponen al calor, y además, con el tiempo, acaban dejando un sabor raro en el agua. Por eso, pasarse a una botella reutilizable y de materiales seguros como la botella de agua de acero inoxidable es ya casi una necesidad. Pero claro, no vale cualquiera. A la hora de elegir una buena botella, hay que fijarse en que no tenga BPA, que no coja olores, que conserve bien la temperatura y, sobre todo, que sea cómoda de usar en el día a día. Es de esas cosas que pueden marcar una gran diferencia.

La botella de agua de acero inoxidable HoneyHolly es justo esa alternativa que encaja con lo que uno busca cuando quiere dejar atrás el plástico de una vez por todas. Aporta tranquilidad, es práctica y sientes que estás haciendo algo bueno, tanto por ti como por el planeta. Además, ahora mismo tiene un 30% de descuento en Amazon, así que no no te lo pienses mucho porque estas ofertas no duran para siempre.

Comprar en Amazon por (20,99) 14,69€

Botella de agua de acero inoxidable HoneyHolly

Si estás cansado de las botellas que huelen raro o que se calientan al sol en dos minutos, esto te interesa. La botella de agua de acero inoxidable HoneyHolly está hecha con acero 18/8 de grado alimenticio, de los que no dejan sabor ni olor, y además es completamente libre de BPA. Es decir, que puedes olvidarte del típico regusto a plástico y del drama de estar pendiente de si tu bebida está fría o no.

Gracias a su aislamiento al vacío de doble capa, mantiene el agua fría durante 24 horas, y si lo tuyo es el café o las infusiones, aguanta hasta 12 horas caliente sin problema.

Viene con dos tapas intercambiables, y eso es un puntazo. Una con pajita giratoria que va genial para beber rápido sin quitar la tapa, y otra con asa y filtro para cuando te apetece echarle fruta, té o hielo. Y no gotea nada, ni en el bolso ni en la mochila.

El acabado exterior tiene un tacto muy agradable, no resbala y es fácil de limpiar. Además, tiene una capacidad de 1000 ml, pero encaja en casi cualquier sitio, en el portavasos del coche, la bici, la mochila, etc. Y lo mejor es que es una alternativa duradera y resistente a las botellas de un solo uso. No pesa apenas, pero aguanta golpes y el paso del tiempo. Por cierto, ahora mismo tiene un descuento de 6 euros, así que es buen momento para hacerse con ella.

