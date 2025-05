El robot aspirador que arrasa en Amazon con casi 3 mil valoraciones positivas ¡vuelve a tener un 65% de descuento!

Un robot aspirador es una de esos electrodomésticos que, hasta que no lo pruebas, no sabes lo mucho que te puede cambiar el día a día. Porque, seamos sinceros, con el ritmo que llevamos, lo último que apetece al llegar a casa es ponerse a barrer o quitar pelusas del suelo. Y ni hablar de los pelos de las mascotas que aparecen por todas partes como por arte de magia. Tener el suelo limpio constantemente sin mover un dedo suena a fantasía, pero ya no lo es tanto.

El robot aspirador LEFANT M320, no solo limpia por ti de una forma eficiente y sin apenas molestar. Te quita de encima esa tarea diaria que siempre vas posponiendo, y te da la tranquilidad de saber que tu casa está en orden incluso cuando tú estás a otra cosa. Es de esas pequeñas decisiones que marcan una gran diferencia: menos esfuerzo, más tiempo libre y la sensación de estar un poco más al día con todo. Y lo mejor es que ahora tiene un 65% de descuento en Amazon, así que si llevabas tiempo pensando en hacerte con uno, puede que este sea el momento perfecto.

Comprar en Amazon (399,99€) 139,99€

Robot aspirador LEFANT M320

El LEFANT M320 es de esos robots aspiradores que marcan la diferencia desde el primer uso. No solo porque combina tres funciones en uno (barre, aspira y pasa la mopa) sino por cómo lo hace. Gracias a su succión de 6000 Pa, puede con el polvo más fino, las migas más escondidas y los pelos que siempre se cuelan debajo del sofá. Y no importa si tienes parqué, baldosa o una alfombra de pelo corto, el M320 se adapta sin perder fuerza.

Uno de los puntos fuertes es su sistema de detección de obstáculos. Tiene un sensor que mide con precisión las distancias y reduce la velocidad cuando se acerca a algo. Si ve que no puede pasar, gira y listo. Lo mismo pasa con las alfombras, las detecta con ultrasonido y decide si subir la potencia o esquivarlas, según el modo en que esté trabajando.

El depósito también es una característica a destacar. Al ser transparente, puedes ver cuándo toca vaciarlo sin abrir ni desmontar nada. Además, viene con filtro HEPA, que no solo limpia el suelo, sino también el aire que respiras, atrapando polen, polvo y otras partículas finas.

Comprar en Amazon (399,99€) 139,99€

Y como no todo es potencia, también es muy fácil de usar. Se controla desde el móvil con la app Lefant, e incluso podrás dar comandos a Alexa o Google Assistant. La batería aguanta hasta 240 minutos, y cuando se va quedando sin carga, él solo se vuelve a la base. Lo mejor es que ahora mismo tiene un descuento de 260 euros, así que si te cuadran sus prestaciones, no está nada mal aprovechar la rebaja.

Los 10 mejores ambientadores para casa del 2025: mikado o difusor ¿cuál comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.