Amazon rebaja el dispositivo que la DGT te obligará a llevar en tu coche a partir de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes mortales que se producen cada año en las carreteras españolas. Para eso, instalan nuevos radares de velocidad, hacen controles especiales y también harán obligatoria la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. Es una luz de emergencia 360 que deberás utilizar para señalizar una parada en el arcén, una avería o un accidente.

La baliza V16 se utiliza en las mismas situaciones en las que antes colocarías los triángulos de emergencia, pues llegan para sustituir a este dispositivo de preseñalización. Durante este año no son obligatorios, pero la DGT quiere que te familiarices cuanto antes con la nueva luz de emergencia. Eso sí, es muy importante que el accesorio que compres esté homologado y cuente con conexión con la DGT 3.0, porque si no es así, será como si no lo llevas.

¿Y cómo saber si está certificado por la DGT o no? Desde Tráfico han compartido una lista con los modelos homologados, donde se incluye la baliza V16 homologada de HELP FLASH que está rebajada ahora en Amazon. Normalmente estos accesorios pueden llegar a costar más de 50€, pero ahora la puedes conseguir por menos de 40€. ¡Aprovéchalo!

Baliza V16 homologada HELP FLASH

La baliza V16 homologada de HELP FLASH es una de las que está homologada por la DGT, así que es totalmente válida para utilizarla durante todo este año y también cuando pase a ser obligatoria el 1 de enero de 2026.

Además, lo mejor de este pack, y no es para nada habitual, es que incluye dos unidades de la baliza V16 y un kit de primeros auxilios que te vendrá de maravilla para llevar siempre en el coche.

Esta luz de emergencia se puede encender de forma manual o mediante activación magnética al colocarla sobre el techo del vehículo. Si tienes que señalizar una avería o un accidente, será tan sencillo como sacar la luz de emergencia de la guantera y colocarla en el techo de tu coche.

Es muy fácil de utilizar y por supuesto incluye conexión con la DGT 3.0 sin necesidad de pagar ninguna cuota extra. También es visible a 1 kilómetro de distancia, incluso en condiciones de baja visibilidad. Aprovecha el precio para hacerte con el nuevo accesorio obligatorio de la DGT ¡por menos de 40€!

