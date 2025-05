Renueva tu dormitorio y repara tu sueño con este pack de canapé, colchón y almohada ¡con 180€ de descuento!

El canapé, el colchón y la almohada son tres elementos clave para conseguir un descanso realmente reparador y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo el espacio en casa. No solo se trata de dormir bien, sino también de cómo organizamos nuestro dormitorio para no tener trastos por medio. Cuando llega el momento de elegir, hay que tener en cuenta que el canapé tenga buena capacidad, que el colchón no sólo sea cómodo, sino que transpire bien y se adapte a tu cuerpo, y que la almohada apoye de verdad el cuello para evitar esos despertares con molestias.

Por eso, el canapé abatible Dormidán Wengué, colchón viscoelástico Brisa y almohada viscoelástica copos se presenta como una solución que va más allá de lo práctico. No solo facilita que tu dormitorio esté perfecto, sino que también transforma tus noches en momentos de verdadero confort.. Y como si fuera poco, ahora lo tienes con un descuento del 31% en Carrefour, una oportunidad que no puedes dejar pasar para mejorar tu descanso de una vez por todas.

Comprar en Carrefour (579,90€) 399,90€

Pack canapé abatible Dormidán Wengué, colchón viscoelástico Brisa y almohada viscoelástica copos

El pack canapé abatible en color wengué es justo lo que necesita cualquier dormitorio que quiera aprovechar al máximo el espacio sin perder comodidad. El canapé tiene una capacidad enorme, perfecto para guardar ropa de cama, mantas o lo que se quiera, y gracias a su sistema hidráulico la tapa se levanta sin esfuerzo. Además, los acabados están cuidados: la tapa y las esquinas son redondeadas para evitar golpes y la base viene tapizada con un tejido 3D que, junto a las cuatro válvulas de aireación, asegura que el colchón transpire bien y se mantenga fresco.

Hablando del colchón viscoelástico Brisa, tiene unos 20 cm de grosor y combina la viscoelástica con un núcleo HR de 25 kg de densidad, con un poro más abierto para facilitar la transpiración. Esto significa que se adapta al cuerpo al mismo tiempo que evita que acumule calor, manteniendo una sensación neutra que no da ni frío ni calor. La funda está confeccionada en Damasco con Aloe Vera, y está acolchada con visco en una cara, cuidando mucho la piel y el descanso.

Para rematar, la almohada visco copos aporta un soporte firme y alto, con una estructura 3D que se adapta y ayuda a mantener una buena postura del cuello. La funda exterior es desenfundable y reversible: una cara para el invierno, con aloe soja que hidrata y protege, y otra para el verano, con tejido 3D transpirable que favorece la frescura.

Todo esto por un precio que incluye un descuento de 180 euros, convirtiéndolo en una opción inteligente y cómoda para quienes buscan mejorar su descanso sin renunciar al estilo y la calidad.

