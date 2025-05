¿Tienes el móvil lleno de fotos, vídeos y documentos? Esta es la solución para liberar espacio y tenerlo todo a mano

Vivimos rodeados de dispositivos electrónicos, así que es completamente normal que los tengamos llenos de fotos, vídeos, documentos y aplicaciones. Y tarde o temprano aparece el aviso de 'almacenamiento lleno' que te impide almacenar más archivos e incluso que limita algunas funciones del móvil. Por eso, la solución no es pagar al mes por un almacenamiento en la nube, ni siquiera borrar algunos de tus mejores recuerdos, sino tener un disco duro externo en el que guardar todo lo que necesites.

El primer paso es limpiar tu smartphone de todo aquello que ya no te sirve: fotos duplicadas, vídeos que ya no quieres conservar, imágenes que te han llegado por grupos de WhatsApp que no te interesan... Una vez que lo tengas, puedes pasar las que de verdad te importen a un disco duro externo. Además de liberar espacio en el móvil, es la opción más segura para no perder nunca tus archivos si se te estropea el móvil.

Lo necesitas, ¿verdad? Si la respuesta es afirmativa, tenemos tu nuevo salvavidas: el disco duro externo SSD Orico de 1 TB rebajado un 30% en Amazon. Cabe literalmente en un bolsillo, pero lo mejor es que está rebajado a menos de 100€. Pagas solo una vez y tienes almacenamiento de sobra para siempre. ¡Aprovéchalo!

Comprar en Amazon por (129,99) 90,99€

Disco duro externo SSD Orico 1 TB

El disco duro externo SSD Orico de 1 TB tiene un rendimiento brutal a pesar de su tamaño tan compacto. Lo tienes disponible en esta versión de 1 TB, y si necesitas menos capacidad, también de 512 GB. Sin embargo, por el precio que tiene y el almacenamiento, merece mucho más la pena esta opción.

Podrás transferir datos con una velocidad de hasta 2000 MB/s, lo que se traduce en unos 100 GB en menos de 1 minuto. Se acabó tener que esperar horas a que se copien carpetas de fotos enteras o documentos que pesa mucho.

Es una SSD (unidad de estado sólido) que puedes utilizar con dispositivos USB-A y USB-C. Por eso, es ideal para liberar almacenamiento del móvil, el portátil o el dispositivo que elijas.

Comprar en Amazon por (129,99) 90,99€

Es un disco duro externo resistente a las caídas y al polvo, así que mantiene la seguridad de tus datos en cualquier circunstancia. Es una inversión que merece mucho la pena y que no pensamos en ella hasta que se estropea algún dispositivo o perdemos nuestros archivos. Aprovecha la oferta flash y llévatelo ahora a un precio ridículo.

Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa de productos, precios y preguntas frecuentes

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.