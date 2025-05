¿Olores o humo en tu cocina? PcComponentes tiene la campana extractora que cabe en cualquier lado

La campana extractora es uno de esos electrodomésticos que, aunque a veces pasan desapercibidos, pueden marcar una gran diferencia en el día a día de la cocina. Seguro que te ha pasado que, tras preparar una comida con olores intensos, el ambiente queda cargado y nada agradable, dificultando incluso seguir con otras tareas o invitar a alguien sin preocuparnos por el humo. Al pensar en comprar una campana, es importante tener en cuenta aspectos como su potencia de aspiración, el nivel de ruido que genera, y lo fácil que sea su mantenimiento.

La campana extractora Universal Blue Kenia 3190 transforma la cocina en un espacio más cómodo y agradable, donde cocinar deja de ser una tarea pesada y se convierte en un placer. Sin tener que preocuparte por olores persistentes o humos que se quedan atrapados, puedes centrarte en lo que realmente importa: disfrutar de tus recetas y compartir momentos con quienes quieres. Esta campana no solo facilita un ambiente perfecto, sino que también aporta un toque de estilo que hace que tu cocina se vea cuidada y moderna. Además, ahora que cuenta con un descuento del 24% en PcComponentes, es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Comprar en PcComponentes (198,99€) 151€

Campana extractora Universal Blue Kenia 3190

La campana extractora Universal Blue Kenia 3190 tiene todo lo que se espera de una buena campana. Tiene un diseño en "T" con un frontal de 90 cm, justo el tamaño que necesitas para que no quede ni muy pequeña ni exagerada. Está hecha en acero inoxidable con cristal negro, así que además de ser resistente, tiene un toque elegante que no pasa desapercibido.

En cuanto a rendimiento, su potencia de aspiración es de 650 m³/h, lo que se traduce en una limpieza eficaz del aire, eliminando olores y humos de forma rápida. Esto es clave para que la cocina no se llene de ese olor a "fritanga" o guisos pesados que a veces cuesta eliminar. Además, su nivel sonoro oscila entre 57 y 66 dB, lo que significa que no resulta molesta mientras cocinas, algo fundamental para no perder la tranquilidad en casa.

Tiene tres velocidades que puedes manejar con su control táctil, sencillo y muy intuitivo. Además, incorpora dos lámparas LED que iluminan perfectamente la zona de cocinado y son mucho más duraderas y eficientes que las bombillas tradicionales, ahorrando luz. Los filtros de aluminio son extraíbles y se pueden meter en el lavavajillas, así que la limpieza no es nada pesada.

Comprar en PcComponentes (198,99€) 151€

Por si fuera poco, la campana viene con una etiqueta de eficiencia energética A, lo que significa que consume poco y cuida el bolsillo. Con unas medidas de 95 x 90 x 50 cm, encaja en la pared sin problemas y pesa lo justo para su tamaño, 14,5 kg. ¿Te ha conquistado? Pues te gustará saber que ahora tiene un descuento de 47 euros.



Los 10 mejores set de sartenes antiadherentes del 2025

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.