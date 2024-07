Este ventilador de techo es todo un éxito en ventas en PcComponentes ¡y está a precio mínimo histórico!

¿Te has encontrado alguna vez en casa, sintiendo cómo el calor del verano parece invadir cada espacio? Esos días en los que ningún rincón parece escapar del sofoco, dejándote buscando desesperadamente algún respiro de frescura. Es un desafío, ¿verdad? Mantenerse cómodo y fresco en un entorno que se siente más como un horno que como un hogar puede ser todo un reto, pero para poner freno a esos sofocos no hay nada mejor que tener un ventilador de techo.

Hemos descubierto en el catálogo de PcComponentes una solución práctica que seguro que te conquistará. El ventilador de techo Origial AIRBLISS CEILING no solo refresca, sino que redefine tu confort diario con estilo y eficiencia. Con un descuento especial del 30% por los PC Days Festival, este ventilador no solo mejora tu bienestar, sino que también ahorra energía, siendo una inversión inteligente para cualquier hogar. No te conformes con menos cuando se trata de tu comodidad. El AIRBLISS CEILING está aquí para hacer que cada día en casa sea un verdadero placer.

Comprar en PcComponentes por (94,90) 66,90€

Ventilador de techo Origial AIRBLISS CEILING

Con el ventilador de techo AIRBLISS CEILING de Origial podrás mantener a raya el calor intenso de verano con un toque de elegancia y eficiencia. Gracias a su motor DC de 25W que garantiza un funcionamiento casi imperceptible, podrás disfrutar además de un espacio silencioso.

Con un diámetro de 106 cm y 3 aspas de Plástico ABS, este ventilador no solo refresca, sino que también añade un toque de estilo a cualquier habitación de 15 a 20 m². No te conformes con menos cuando se trata de control y comodidad.

Con 6 velocidades ajustables y una capacidad máxima de 180 RPM, puedes personalizar la intensidad del aire según tus necesidades, desde una suave brisa hasta una refrescante corriente. Además, su función inversa te asegura un ambiente cómodo durante todo el año, distribuyendo de manera uniforme el aire caliente en invierno.

Pero eso no es todo: el AIRBLISS CEILING 25W va más allá al ofrecerte opciones de iluminación LED ajustables (cálida, blanca o fría) para adaptarse a cualquier ocasión, desde una cena íntima hasta una tarde de lectura. Y con un temporizador inteligente de hasta 8 horas y un control remoto intuitivo, gestionar tu entorno nunca fue tan fácil y conveniente.

Comprar en PcComponentes por (94,90) 66,90€

Transforma tu hogar con estilo y eficiencia energética hoy mismo. Ahora con un descuento especial de 28 euros en PcComponentes, el ventilador de techo AIRBLISS CEILING 25W de Origial es la elección perfecta para quienes valoran el confort.