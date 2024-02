Este robot de cocina Mambo de Cecotec es el más versátil para tu cocina ¡y cuesta menos de 190€!

Las tareas domésticas, la conciliación, el tiempo libre, cocinar para toda la semana... ¿Alguna vez has sentido que te falta tiempo para llegar a todo? A todos nos ha pasado, porque la rutina impone un ritmo que a veces no permite encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. Por eso, una de las claves es encontrar tecnología que nos haga el día a día un poco más fácil y que nos permita ahorrar tiempo en algunas tareas habituales, como puede ser un robot de cocina. Ya es un fantástico aliado para muchas personas, que no son las más cocinillas del mundo o no le quieren dedicar demasiado tiempo a la cocina.

Lo mejor es que el robot de cocina es un pequeño electrodoméstico súper versátil que puede sustituir a otros dispositivos por sus potentes y avanzadas funciones. También suelen incluir diferentes programas, accesorios muy útiles e incluso se pueden controlar desde una aplicación móvil. Y no solo son fantásticos para quien tiene poco tiempo, también para los que adoran innovar y sorprender a sus seres queridos con las recetas más originales.

Ahora, te proponemos que seas tú quien se sorprenda, porque Cecotec acaba de lanzar el robot de cocina Mambo 9590 con la última tecnología del mercado a un precio alucinante. Descubre ahora sus ventajas ¡y llévatelo por menos de 200€!

El robot de cocina Mambo 9590 de Cecotec lo tiene absolutamente todo para ser protagonista en tu cocina. Un dispositivo con 30 potentes funciones, ya que es capaz de trocear, triturar, sofreír, moler, pulverizar, rallar, confitar o amasar, entre muchas más.

No importa qué receta quieras preparar, porque con este robot de cocina vas a conseguir resultados brillantes. Incorpora una Jarra Habana independiente de acero inoxidable con revestimiento cerámico y antiadherente que te ayuda a conseguir platos perfectos incluso en las elaboraciones más exigentes.

También incluye una báscula de gran precisión, la exclusiva cuchara MamboMix para amasar y conseguir resultados uniformes, además de un cestillo de hervir para poder preparar hasta cuatro elaboraciones al mismo tiempo.

Por supuesto, tendrás acceso a su amplio recetario para hacer realidad todos los platos que imaginas. Tiene 10 velocidades, temporizador ajustable y un sistema inteligente de potencia calorífica que simula un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. Un auténtico chollo para tu cocina a un precio especialmente bajo. ¡Corre a por él!