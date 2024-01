Los 10 mejores biberones anticólicos del 2024

Como mamá o papá, está claro que lo que más te importa es la salud de tu bebé. Por eso es normal que te preocupe todo lo que esté relacionado con él y, antes de hacer una compra, quieras asegurarte de que ese producto no le va a hacer ningún daño. Así, haces lo correcto al buscar un biberón anticólicos: gracias a ellos evitarás que tu bebé ingiera aire mientras se alimenta. Y es que por si no lo sabes, los biberones anticólicos disponen de un sistema de ventilación que ayuda a que entre el aire (para que pueda salir la leche al succionar) pero no se creen burbujas.

No obstante, no todos los biberones anticólicos son iguales. Los sistemas anticólicos que lleven integrados puedes ser diferentes. Por ejemplo, existe la posibilidad de que vaya directamente incorporado en la tetina o que el biberón necesite una pieza extra. Por otro lado, algunos llevan sistemas anticólicos simples y otros los llevan dobles. Además, también debes fijarte en si el biberón requiere de una posición concreta para cumplir su función o es indiferente su postura. Además, no olvides mirar el material de la tetina; el látex puede producir alergia. ¿Tienes dudas? Pues te mostramos una lista con 10 buenos biberones anticólicos que, además, han sido bien valorados por otros consumidores.

Este biberón con tetina de flujo lento está pensado especialmente para bebés recién nacidos, por lo que puede usarse desde el primer día de vida. Es anticólicos y está equipado con un sistema Intuitflow que hace que la alimentación sea intuitiva y fisiológica. Por otro lado, su tetina suave y elástica de silicona cuenta con acabado Soft Sense que se adapta a la cavidad oral de los bebés. Su capacidad es de 150 ml.

El biberón anticólicos Zero Zero de Suavenix es una opción ideal para bebés recién nacidos. Se puede usar desde el primer día de vida, pues lleva una tetina de flujo lento que permite el paso de poca cantidad de líquido y va marcada con una 'S' para diferenciarla de otras. Dicha tetina está fabricada con silicona muy suave, tiene una textura similar al pezón materno y su posición es inclinada para evitar la ingesta de gases. El biberón incorpora una bolsa anticólicos patentada que funciona del mismo modo que las glándulas maternas, por lo que las burbujas desaparecen. Tiene una capacidad de 180 ml.

Reduce los cólicos de tu bebé de entre 0 y 6 meses con el biberón anticólicos profesional de Nuk, que combina una válvula de aire en su tetina de silicona con un tubo que separa el aire de los alimentos. La tetina tiene forma anatómica, se adapta al paladar del bebé y entrena mandíbula y dientes. Es ideal para lactancia mixta, puesto que el soporte labial ultra ancho simula la lactancia materna. Su capacidad es de 300 ml y uno de sus principales puntos fuertes es el indicador de control de temperatura que lleva integrado; cambia de color cuando la leche está demasiado caliente.

Para los bebés de a partir de 1 mes, otra buena opción es el Philips Avent Biberón Natural Response. Su tetina facilita que el bebé se enganche y se alimente de forma cómoda. Además, funciona como el pecho de la mamá: la leche se libera cuando el bebé succiona activamente y es antigoteo. Equipado con un sistema AirFree, evita la ingesta de aire por parte del bebé cuando come en posición vertical. Además, su cuello ancho facilita su limpieza. Tiene capacidad de 260 ml.

El MAM Biberón Anti-Colic Colours of Nature es uno de los mejores biberones que se encuentran actualmente en el mercado diseñado específicamente para bebés de entre 2 y 4 meses. Lleva una tetina de silicona ultra suave patentada SkinSoftTm que es aceptada por el 94% de los niños dada su textura similar a la del pezón de las mamás. Además, la tetina es del nº2 y flujo medio. Por supuesto, lleva integrado un innovador sistema anticólicos para evitar la ingesta de aire por parte de los bebés. Tiene varias aperturas para facilitar su limpieza y su tapa está hecha a prueba de derrames. Su capacidad es de 260 ml. Para bebés de más de 2 meses, puede ser una gran opción este modelo de la marca Twistshake. Tiene una capacidad de 260 ml y su tetina de flujo medio está hecha de silicona. En el paquete se incluye no solamente el biberón, sino también un recipiente apilable diseñado para almacenar la fórmula durante los paseos o viajes. Por supuesto, se trata de un modelo anticólicos que reduce la ingesta de gases durante la alimentación. Ofrécele una alimentación más natural a tu bebé con este biberón anticólicos que, además de evitar la ingesta de aire por parte del pequeño gracias a su válvula anticólicos, está equipado con la nueva tetina fisiológica Suavenix SX Pro, diseñada para respetar el desarrollo de la boca y la mandíbula de los bebés Dicha tetina está hecha de silicona fina y muy suave y tiene una textura arenada que imita la del pezón materno. Además, es de flujo medio, por lo que permite el paso de líquidos como leche, zumos o agua. Mide 7x7x17,3 cm (270 ml) y está indicado para bebés de a partir de 3 meses. Evita los cólicos, los gases y los eructos a tu bebé con el biberón anticólicos Options+ de Dr Brown's. Su sistema de ventilación interna está diseñado específicamente para ello y su tetina de silicona que imita el pezón materno lo convierte en una opción perfecta para la lactancia diferida, la lactancia mixta o la lactancia artificial. Su presión positiva ayuda a reducir el riesgo de otitis en los niños y su sistema patentado de ventilación evita la oxidación de las vitaminas. Está indicado para bebés de +3 meses dada su tetina de boca ancha de nivel 2 y su capacidad es de 270 ml.

Chicco ha diseñado su biberón anticólicos Perfect 5 pensando especialmente en los bebés de a partir de 4 meses, por eso lleva una tetina de flujo rápido. Dicha tetina es, además, de silicona muy suave y se adapta perfectamente a la boca de los bebés. Es anticólicos, pero además garantiza una alimentación intuitiva, natural y fisiológica para los más pequeños gracias a la acción combinada de su Membrana Equilibrio y su tetina Physio. Su capacidad es de 300 ml.

Uno de los mejores biberones anticólicos del mercado para bebés de +4 meses es el MAM Easy Start Anti-Colic de la marca MAM, disponible en varios colores cálidos, con tetina suave de silicona nº3 de flujo rápido. Su sistema Anti-colic innovador ayuda a reducir los cólicos y las regurgitaciones del bebé. Dispone de varias aperturas, por lo que llenarlo y limpiarlo es muy fácil. Además, tiene una tapa protectora a prueba de derrames. Su capacidad es de 320 ml. Hazte con uno de estos biberones anticólicos y reduce la cantidad de aire que ingiere tu bebé durante las comidas.