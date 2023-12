Para conservar determinados alimentos en casa, todos necesitamos disponer de un congelador. Pero a veces, el que viene junto al frigorífico se nos queda pequeño y nos hace falta contar con otro, ya sea o no de las mismas dimensiones. Los hay de diferentes tipos, como los típicos en los que hay helados en los supermercados, con forma horizontal, o verticales. De hecho, los congeladores verticales son la mejor opción si lo que se busca es aprovechar la altura de cualquier rincón de la casa y ocupar menos espacio a lo ancho. También varía el lugar donde tienen la puerta: arriba o en el frente, para poder colocarlo bajo la encimera.

Así, puede que tengas claro que quieres un congelador vertical, pero que no sepas decidirte por uno u otro. Pues bien, a continuación vamos a dejarte una lista con los que creemos que son los 10 mejores del mercado. Para llevar a cabo la elección, has de saber que hemos tenido en cuenta diferentes aspectos, entre ellos la marca, su capacidad y sus características principales. También la opinión de otras personas que los han comprado con anterioridad ¡Te los mostramos!

Si buscas un pequeño congelador vertical con apertura de arcón, puedes valorar este de la marca Klarstein, cuya capacidad es de apenas 50 litros. Está disponible en dos colores (blanco o negro) para que elijas el que más combine con el resto de muebles y electrodomésticos de tu hogar. Aunque lo cierto es que también puede ser la opción perfecta para ti si lo quieres para una caravana o una oficina. Es silencioso, consume poca energía (F o A+ según la antigua regulación) y dispone de una cesta extraíble para que te sea más cómodo meter y sacar los alimentos.

Uno de los mejores congeladores verticales del mercado es este de la marca Universalblue y así lo corroboran las reseñas positivas de las que dispone. Tiene la puerta en la parte de arriba, por lo que su apertura es de tipo arcón, y su capacidad es de 100 litros. Además, tiene 4 estrellas de congelación, pero cuenta con doble función y es convertible a frío positivo. Su eficiencia energética es F o A+ según la antigua regulación, por lo que consume poca electricidad. Por lo que hace a su interior, cuenta con una cesta para distribuir mejor los alimentos y aprovechar el espacio.

¿Prefieres un congelador vertical de los que pueden colocarse bajo la encimera y que tenga dimensiones reducidas? Quizá el idóneo para ti es este mini congelador vertical de Beko con capacidad de 65 litros. Mide apenas 47.5 cm de ancho, cuenta con un termostato muy fácil de regular y su puerta es reversible, lo que te ofrecerá comodidad. Es bastante silencioso y su interior está distribuido en tres cajones.

También puede gustarte este de la marca Universalblue, que tiene una capacidad de 73 litros. Destaca de él que tiene una puerta reversible para que puedas abrirla del lado que mejor te venga según la distribución de tu cocina. También que es de bajo consumo, pues su clasificación energética es F o A+ según la antigua regulación. Por otro lado, cuenta con 4 estrellas de congelación, es silencioso y su interior está equipado con 2 cajones normales y 1 cajón abatible.

También ha sido muy bien valorado este congelador vertical bajo encimera de la marca Hisense por las muchas personas que lo han comprado. Es compacto (85 x 56 x 58 cm), por lo que ocupa poco espacio, pero tiene una capacidad de 83 litros muy bien aprovechados; dispone de un cajón grande en el que podrás guardar los alimentos con más volumen. Su puerta es reversible para adaptarse a la distribución de tu cocina y cuenta con 4 estrellas de congelación.

Es posible que todos los anteriores se te queden pequeños y que lo que tú necesites sea un congelador vertical de mayores dimensiones. La marca Infinition Electronics cuenta con este de 140 litros y tecnología Defrost con el que otras personas han quedado muy satisfechas. Está equipado con 5 cajones de grandes dimensiones, es de bajo consumo y cuenta con 4 estrellas de congelación que lo hacen alcanzar los -24ºC. Tiene unas dimensiones de 125 x 54.5x 56.6 cm, pero lo más importante de este es que las patas tienen una altura ajustable.

Con un bonito y elegante diseño en negro, este otro congelador vertical de la marca ChiQ puede ser una gran opción para ti. Cuenta con una capacidad de 145 litros y está distribuido en 5 cajones. Por otro lado, consume poca energía, pues su clase de eficiencia energética es E. También es muy silencioso, lo que es otro punto a su favor.

¿Qué te parece este congelador vertical de 155 litros de la marca Hisense? Mide 144 cm de alto, lleva tirador y es muy fácil de limpiar. Pero si lo añadimos en esta lista no es por eso, sino por su revestimiento de la parte trasera que ayuda a mantener la temperatura de manera eficiente. También por su tecnología Total No Frost que evita la formación de escarcha y por sus 4 estrellas de congelación. Además de esto, has de saber que cuenta con un interior transparente para que veas lo que hay dentro de los compartimentos.

La marca Candy, por su lado, dispone de este congelador vertical de 160 litros que también tiene una muy buena relación calidad-precio. Su interior se distribuye en 5 cajones transparentes que te permiten ver lo que hay en cada uno de ellos. Cuenta con un diseño clásico y elegante, su clasificación energética es F según la nueva regulación, por lo que consume poco, y mide apenas 142 cm de alto. Pero quizá lo más importante es que esta altura es regulable, del mismo modo en que se puede ajustar el lado del que abre su puerta reversible.

Más espacio de almacenamiento que todos los anteriores tiene este congelador vertical de la marca Infinition Electronics: 183 litros distribuidos en 5 cajones y una bandeja. Su puerta es abatible y su clase de eficiencia energética es A+ según la antigua regulación, por lo que su consumo de electricidad es bajo. Dispone de tecnología No Frost para que no se forme escarcha y su temperatura es ajustable. Por otro lado, cuenta con 4 estrellas de congelación y alcanza los -24ºC. Por lo que hace a sus dimensiones, estas son de 169.1 x 55 x 55.7 cm.

¡Hazte con uno de estos estupendos congeladores verticales y conserva en buen estado los alimentos durante más tiempo!