Los 10 mejores micrófonos para streaming del 2023

Existen muchos micrófonos en el mercado y cada uno de ellos está pensado para unos momentos y unos usos determinados. Si lo que quieres es retransmitir en vivo, entonces necesitas un micrófono para streaming. Se trata de un dispositivo que se vincula al ordenador o a otro aparato inteligente, como por ejemplo un smartphone, y que graba tu voz para que otras personas la escuchen en directo.

De este modo, un micrófono para streaming en perfecto si emites vídeos en vivo en plataformas como Twitch o Youtube. Pero claro está, no todos los que están a la venta hoy en día son iguales. Antes de comprar uno has de tener en cuenta su calidad de sonido, si es de sobremesa o no lo es, el tipo de tecnología con el que está fabricado y todas las características extra que si bien no son esenciales, sí son un plus. ¿Te parece demasiado lío? Pues presta atención a la siguiente lista, que seguro que entre estos 10 micrófonos para streaming está el ideal para ti.

La lista de los 10 mejores micrófonos para streaming del mercado vamos a comenzarla con el Razer Seiren Mini. Entre sus principales características se encuentra su tamaño, pues presenta unas dimensiones compactas. Tiene una calidad de grabación perfecta, una base inclinable para que puedas regularlo según tu postura y además es muy resistente. Por otro lado, puede desacoplarse de la base sin dificultad y colocarse sobre un brazo articulado.

Si buscas un micrófono para streaming de dimensiones reducidas puedes valorar el REC X50 de la marca Ozone, pues pese a ser un poco más grande del anterior tampoco lo es en exceso. Su calidad de grabación es de estudio, por lo que la voz se emite de forma clara y sin ruidos de fondo. Además, cuenta con una base estable y rígida, de modo que podrás trabajar sin que se mueva.

Otro gran micrófono para streaming que también ha gustado mucho a quienes lo han adquirido es este de la marca Hyper X. El sonido que emite es nítido y claro, motivo por el cual se puede decir que tiene muy buena relación calidad-precio. Cuenta con una base flexible y regulable y, además, es compatible con casi cualquier brazo articulado. Entre sus ventajas se encuentra el hecho de que lleva un sensor de un solo toque que permite silenciarlo en tan solo un segundo. Además, lleva un indicador LED que te ayudará a saber si estas retransmitiendo en directo o no.

También es de la marca Hyper X este micrófono para streaming ideal para aquellos que se están iniciando en ese mundillo. Incorpora un soporte antivibración que ayuda a reducir la emisión de ruidos externos. Además, destaca de él que puede monitorizarse el sonido y este se emite de manera clara y natural. Dispone de indicador LED para saber si están retransmitiendo en vivo o no y con un solo toque se puede silenciar.

Pasamos ahora a la marca TONOR, pues es la que se encuentra detrás de otro de los mejores micrófonos para streaming del 2023. Se trata de un micrófono de condensador USB que puede usarse también para el podcasting y el gaming. El sonido que emite es claro y natural, pues elimina de manera eficaz lo ruidos de fondo, y el trípode que incluye es muy estable. Entre sus ventajas se encuentra el hecho de que cuenta con iluminación RGB.

De la misma marca es el micrófono de condensador para streamers TC-777. Cuenta con filtro antipop y ángulo ajustables para una mayor comodidad y el sonido que capta es claro y limpio, pues elimina los ruidos de fondo. Por otro lado, se trata de un micrófono compatible con multitud de dispositivos. Además, lleva un soporte antideslizante y antivibraciones que hará más cómoda la experiencia de utilizarlo.

Seguimos con la misma marca para mostrarte un micrófono para streaming con soporte de tijera de suspensión extensible hasta 70 cm. Ofrece calidad de sonido de estudio e incorpora iluminación LED para dar lugar a una experiencia de retransmisión envolvente. Por otro lado, cuenta con función de silencio con un solo toque, lo que resulta muy práctico durante los directos.

También dispone de brazo articulado este micrófono para streaming de la marca Anykuu. Se trata de un micrófono de condensador cardioide que capta el sonido con una calidad excelente. En su caso, dispone de iluminación LED de 7 colores distintos y, como el anterior, tiene la función de silenciarlo con un solo toque. Además, se trata de un aparato compatible con multitud de programas y dispositivos, por lo que seguro que puedes vincularlo con los que tú utilices.

El micrófono RØDE NT-USB es la elección perfecta para quienes buscan un equilibrio excepcional entre calidad de grabación y facilidad de conexión a través de USB. Este micrófono versátil es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo streaming en vivo, juegos, creación de podcasts, producción musical y grabación de voces e instrumentos. El paquete incluye un práctico escudo antipop y un soporte de trípode para el escritorio, además de un soporte de anillo, una bolsa de almacenamiento y un cable USB de 6 metros. Además, el micrófono ofrece la ventaja de contar con monitoreo de latencia cero a través de un conector de auriculares estéreo, lo que añade un nivel adicional de comodidad a tus sesiones de grabación y creación de contenido.

Por último queremos mostrarte el micrófono para streaming Wave 3 de la marca Elgato, que del mismo modo que el modelo anterior ofrece una calidad de sonido excelente. Lleva tecnología Clipguard que elimina la distorsión de sonido y, además, ofrece la posibilidad de monitorizar el sonido en tiempo real. Además, tiene otra función también muy práctica, y esa es la posibilidad de poder silenciarlo con solo tocarlo.

¿Ya has decidido cuál de todos estos fabulosos micrófonos para streaming vas a comprarte?