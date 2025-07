Las mejores barbacoas de gas del 2025: guía de compra, recomendaciones y precios

Hacer una barbacoa al aire libre es todo un planazo, pero es verdad que a veces puede resultar un poco engorroso. Que si enciéndela, que si deja que prendan las brasas, que si todo se llena de humo. Algo que, por otro lado, tiene sencilla solución: optar por una barbacoa de gas, una opción rápida, práctica y sin complicaciones, porque con solo girar una perilla tienes fuego al instante. Además, controlas mejor la temperatura, lo que te permite cocinar todo tipo de alimentos de forma uniforme y sin quemarlos.

Con esto claro, hay otra cuestión importante que tenemos que tratar, y es que comprar una barbacoa puede generar dudas: ¿Qué tamaño es ideal para mi terraza o jardín? ¿Cuántos quemadores necesito? ¿Qué accesorios realmente valen la pena? ¿Es difícil mantenerla en buen estado? Por eso en nuestra guía hemos preparado una selección de las que para nosotros son las mejores barbacoas de gas de la actualidad y te las mostramos primero en una tabla comparativa, para que analices sus principales características de manera visual, y luego en un listado más detallado.

Si con eso todavía no te decides, puedes seguir leyendo, porque detrás hemos colocado un apartado de preguntas frecuentes para que no tengas dudas a la hora de lanzarte y llevarte una de estas fantásticas barbacoas de gas a casa.

Tabla comparativa con las mejores barbacoas de gas de 2025

Marca Modelo Dimensiones (cm) Quemadores Precio aproximado Lo mejor Kemper ?PR1156 34 x 27 x 7 1 70€ Su seguridad Campingaz ?Party Grill 32 x 32 x 33 No especificado 89€ 2 en 1 Outsunny 846-108V40SR 48,5 x 46x 21 2 97€ Portátil SKOTTI SKOTTI Grill 2.0 17,53 x 33,53 x 17,53 No especificado 200€ Plegable Enders Urban 42 x 94 x 34 2 200€ Portátil y completa Campingaz Xpert 100 L Plus Rocky 98 x 124 x 48 2 170€ Ligera pero funcional vidaXL 413721 107,5 x 55 x 96,5 4 225€ Amplia zona de cocinado Campingaz Woody Adelaide 3 80 x 50 x 20 3 250€ Su diseño y rendimiento Happy Garden Reno 138,5 x 57 x 109 4 345€ Zona de cocción flexible Char-Broil ?Gas2Coal® 62,5 x 134,4 x 120,7 3 600€ Híbrida (gas y carbón)

Mejores barbacoas de gas de sobremesa

Ideal para: Quienes quieran una barbacoa de gas sencilla que se transporte con facilidad

En primer lugar queremos recomendarte esta barbacoa de gas portátil que, si bien todavía no cuenta con demasiadas opiniones de otros compradores en Amazon, las que ha recibido son muy positivas. Nosotros coincidimos: es una excelente opción si se busca una barbacoa con buena relación calidad-precio.

Sirve tanto para cocinar en casa como para llevarla a una excursión. Lleva bolsa de transporte, funciona con cartucho de gas y se puede regular su potencia. Por otro lado, dispone de bandeja para recoger la grasa y también de una rejilla antiadherente cuyo encendido es piezoeléctrico.

Ideal para: Parejas o grupos pequeños que quieran cocinar al aire libre

Este hornillo de camping compacto y multifunción es ideal para cocinar al aire libre con comodidad y eficiencia. Ofrece la opción de usarlo con soporte o con parrilla esmaltada, y su tapa protege la superficie de cocción. Con una potencia regulable de 2000?W y encendido piezoeléctrico, funciona con el cartucho Campingaz CV 470 Plus, que garantiza hasta 3 horas de uso.

Ideal para: Cocinar en exteriores con espacios reducidos

La barbacoa de gas Outsunny para cocina sobre mesa que hemos escogido es una opción práctica y versátil para cocinar al aire libre con total comodidad. Su superficie esmaltada antiadherente permite preparar todo tipo de alimentos sin que se peguen. Equipada con dos quemadores de 3?kW y encendido piezoeléctrico, ofrece un calentamiento uniforme y la posibilidad de crear dos zonas de cocción con distintas temperaturas.

Compacta y fácil de transportar, es perfecta para picnics o terrazas, y sus pies ajustables garantizan estabilidad en cualquier superficie.

Ideal para: Quienes quieran llevarla de excursión dentro de una mochila

La parrilla de gas SKOTTI nos ha convencido por varias de sus características. Solo tiene 3,3?kg de peso y su diseño es plegable. Cabe en mochilas, maleteros o bolsas de bici, siendo perfecta para camping, balcones o escapadas espontáneas. Se monta en menos de dos minutos sin herramientas y, pese a su tamaño, ofrece un alto rendimiento con calor uniforme, ideal para carnes y verduras. Funciona con cartuchos de gas estándar EN 417, lo que la hace versátil y práctica. Fabricada en acero inoxidable, es resistente, desmontable y apta para lavavajillas.

Ideal para: Camping, balcones o exteriores pequeños

Esta barbacoa de gas de Enders es una de las mejores cuando de barbacoas de sobremesa se trata. Sirve tanto para cocinar como para cocer, lleva difusores de calor integrados y dispone de termómetro para controlar en todo momento la temperatura.

Otros aspectos que destacan de ella es su alto rendimiento pese a llevar un par de quemadores, lo que la hace perfecta para grupos de entre 4 y 6 personas. Por otro lado, su limpieza y transporte son muy sencillos.

Las mejores barbacoas de gas para instalación en el suelo

Ideal para: Cocinar de forma eficiente y sin ocupar mucho espacio

Esta barbacoa de gas Campingaz destaca por su excelente relación calidad-precio y ha recibido valoraciones muy positivas en plataformas digitales. Sin duda, nosotros estamos de acuerdo en que es una gran elección para quienes buscan una barbacoa potente que ocupe poco espacio.

Equipada con dos quemadores de acero aluminizado y encendido piezoeléctrico, ofrece un cocinado eficiente y fiable. Su amplia parrilla de acero cromado permite preparar varios alimentos a la vez, con una distribución uniforme del calor, especialmente si se utiliza con piedra lava. Incluye mesas laterales plegables para mayor comodidad, ruedas para facilitar el traslado y un práctico espacio de almacenamiento inferior. ¡También lleva termómetro!

Ideal para: Quienes necesitan mucha zona de cocción y de cocinado

La barbacoa de gas VidaXL es otra de las que más nos gusta, no solo por su diseño elegante, sino por otras muchas cuestiones. Por ejemplo, podemos destacar que lleva 4 quemadores potentes y ofrece una amplia superficie de cocción.

Su rendimiento es excelente para preparar cualquier tipo de platos, su tapa con termómetro integrado permite controlar con precisión la temperatura, mientras que las mesas laterales ofrecen espacio extra para preparar acompañamientos o salsas.

Ideal: Para quienes quieran darle a su jardín un toque rústico

Esta barbacoa de gas de Campingaz destaca por su diseño rústico y elegante, fabricada en resistente madera de acacia, y ha recibido excelentes valoraciones por su rendimiento y estética.

Equipada con tres potentes quemadores de hierro fundido y encendido piezoeléctrico, ofrece una cocción rápida y uniforme, ideal para preparar distintos tipos de platos al mismo tiempo. Sus estantes laterales de madera proporcionan espacio extra para utensilios o ingredientes, y las ruedas con sistema de bloqueo facilitan su movilidad y estabilidad.

Ideal para: Familias o grupos grandes

Disfruta al máximo tus comidas al aire libre este verano con la barbacoa de gas RENO, una opción eficiente, robusta y pensada para divertirse cocinando. Con unas dimensiones amplias y una gran superficie de cocción, es ideal para preparar varios platos al mismo tiempo.

Su estructura de metal en color negro le da un aspecto moderno y elegante, mientras que la parrilla de hierro fundido esmaltado y los quemadores de acero inoxidable garantizan durabilidad y excelente distribución del calor.

Ideal para: Quienes quieren una barbacoa que combine lo mejor del gas y del carbón

Cerramos el listado con esta práctica barbacoa híbrida que incorpora una bandeja especial para carbón vegetal que minimiza las llamaradas y garantiza una distribución uniforme del calor. Equipada con tres potentes quemadores, encendido electrónico y termómetro integrado en la tapa, ofrece un control total durante la cocción.

Además, incluye un quemador lateral ideal para calentar salsas y un estante de calentamiento que mantiene la comida a la temperatura perfecta hasta el momento de servir. Versátil, completa y muy funcional, es ideal para los amantes del buen asado.

Guía para comprar una barbacoa de gas y preguntas frecuentes

¿Tienes alguna pregunta que quieras resolver antes de comprar una barbacoa de gas? Sigue leyendo a ver si encuentras la respuesta en este apartado.

¿Qué es el encendido piezoeléctrico de las barbacoas de gas?

¿Qué ventajas presentan las barbacoas de gas?

¿Qué potencia necesito que tenga mi barbacoa de gas?

¿Qué temperatura alcanzan las barbacoas de gas?

¿Qué tipo de gas utilizan este tipo de barbacoas?

Elestá basado en un cristal de cuarzo capaz de generar voltaje al ser deformado. Dicho voltaje es más alto cuando la deformación se lleva a cabo de manera súbita y es entonces cuando produce una descarga eléctrica.Las, por una parte, se encienden más rápidamente que las de carbón y alcanzan temperaturas elevadas en menos tiempo. Además, producen menos humo, algo también a tener en cuenta porque no solamente es mejor a nivel individual, sino también para el medioambiente. Por otro lado, como no crean ceniza, no hay que limpiarla. Dicho de otro modo: dejarla reluciente después de cada cocinado será más sencillo que si utilizases una. Sobre todo, si escoges un modelo con bandeja recoge-grasas extraíble.Si tus barbacoas van a ser para tres o cuatro personas, entonces tendrás suficiente con unacon una potencia total de 7 KW. La potencia deberá ser mayor si el cocinado es para más personas; ten en cuenta que algunas, las barbacoas familiares, alcanzan los 16 KW.Aproximadamente y de media, 300ºC.Laspueden funcionar con gas butano, con gas propano o con los dos.

