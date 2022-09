5 novelas de comedia romántica más vendidas en Amazon

Las novelas de comedia romántica, como su propio nombre indica, tienen el amor como tema central, aunque también incorporan un toque de humor muy característico. Las historias de los personajes están muy bien trazadas e hiladas entre sí, mientras que los momentos de risa aparecen precisamente en los momentos más duros y emocionales de la novela para hacerlos un poco más llevaderos.

Este género literario abarca una gran cantidad de subgéneros, pues las comedias románticas pueden hablar de relaciones de pareja, pero también de sexo o de relaciones familiares. Muchas de ellas están orientadas a un público juvenil, pero hay novelas para todos los gustos y todas las edades. Incluso poco a poco se empieza a ver reflejada la diversidad de opciones sexuales e identidades de género en las páginas de estas novelas.

Si te apasionan las historias de amor e incluso alguna vez has soñado con ser el protagonista o la protagonista, las novelas románticas te encantarán. ¡Elige la tuya y deja que te acompañe este curso!

'Todas mis respuestas' de Cherry Chic

'Todas mis respuestas' es la comedia romántica más vendida en Amazon y la primera parte de la trilogía 'Dunas' de Cherry Chic. Este libro, de 480 páginas y publicado por la editorial Montena, es la razón por la que no querrás que se acabe el mejor verano de tu vida. Narra la historia de tres primos, un verano, una casa y un chiringuito en frente del mar. Felipe, el protagonista de la historia, ha perdido su trabajo, su novia le ha engañado con su mejor amigo y ahora se ha visto obligado a vivir con sus primos, a los que considera inmaduros.

Se propone encaminar su vida hacia algún lugar durante ese verano, hasta que se cruza con una chica que parece tener muchos más problemas que él. Sin embargo, Felipe no puede resistirse a sus encantos. Como la propia autora afirma, si la vida te pone el mundo al revés... ¡disfruta de las vistas! La novela está disponible en versión Kindle y en formato de tapa blanda.

'Todas mis dudas' de Cherry Chic

Después de la primera parte de la trilogía 'Dunas', no es casualidad que la segunda se encuentre entre los libros más vendidos de Amazon. En este caso, la protagonista es una chica que vive encerrada en una prisión de oro a orillas del mar en un lugar del sur de España, casi como una princesa. Cada día se pregunta a qué sabe la libertad, cómo sería tomar tus propias decisiones o vivir la vida que quiere.

Muy cerca de ese lugar reside Jorge, uno de los primos de la familia de las Dunas, que también está inmerso en una crisis existencial: quiere ser capaz de decidir el rumbo de su vida y no las imposiciones de su familia. Mientras que ella está acostumbrada a no tomar decisiones, él lleva toda la vida haciéndolo, aunque intenta contentar al resto. Ella necesita recuperar su libertad y él también quiere luchar por sus propios sueños. Ambos están llenos de dudas, pero una noche de tormenta, el mar embravecido será testigo de cómo sus caminos se unen. El libro, de 480 páginas, está disponible en versión Kindle y en tapa blanda.

'Todas mis ilusiones' de Cherry Chic

La tercera parte de la trilogía 'Dunas' cierra el Top 3 de los libros más vendidos en Amazon. La saga termina por todo lo alto con un romance junto a un chiringuito de la costa. Mario, el tercer primo de la familia, lleva toda su vida preparándose para encontrar a su princesa ideal. Tiene muy claro que debe ser valiente, dulce y risueña, pero cuando la conoce a ella se da cuenta de que las princesas también llevan tatuajes, se pintan los labios de negro y no les gustan tanto las películas de Disney.

En este cuento se giran las tornas, ya que la princesa no quiere serlo y es el príncipe el que espera a su amor verdadero. Un cuento para soñar, reír y llorar porque, a veces, los finales felices requieren muchas batallas. El libro, de 442 páginas, está disponible en formato de tapa blanda y en versión Kindle.

'Un beso bajo la lluvia' de Violeta Boyd

Este libro de 545 páginas, publicado con Nova Casa Editorial, cuenta la historia de Floyd McFly. Se encuentra sola el día de San Valentín, en mitad de un parque, mojada por la lluvia y con el corazón hecho pedazos después de escuchar la temida frase: "Esto no va a funcionar". Sin embargo, todo el dramatismo desaparece cuando un desconocido le entrega su paraguas.

Ella tiene dos candidatos: Joseff Martin y Felix Frederik. El primero es un chico que tiene complejo de superhéroe, habla mucho y constantemente se mete en problemas, mientras que con el segundo compartirá techo. Son como la noche y el día, dos opuestos que alguna vez fueron inseparables. Felix guarda un secreto y Floyd no tardará en descubrir cuál es. Está disponible en formato de tapa blanda y en versión Kindle.

'Tengo una WhatsApp' de Susana Rubio

Dicen que los polos opuestos se atraen, aunque a veces es muy difícil que se encuentren. Andrea es una chica muy prudente, no le gustan las aventuras, el peligro y mucho menos el sexo sin ningún tipo de compromiso ni de sentimiento. En cambio, Víctor es lo contrario: es el descaro en persona, es divertido, bromista... El chico perfecto.

Inevitablemente, ambos se atraen y mucho. Sin embargo, parece que los astros no se han alineado como deberían y una serie de sucesos fortuitos, y no tan fortuitos, impiden que Andrea y Víctor puedan vivir su particular historia de amor, si es que se puede considerar así. El libro de 416 páginas se ha publicado con la editorial B de Bolsillo después del éxito que la novela tuvo cuando la autora decidió autopublicarlo. Está disponible en formato de tapa blanda y en versión Kindle.

