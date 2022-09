6 barras antirrobo para proteger tu coche

Si tu coche no duerme en garaje o simplemente lo aparcas en la calle mientras estás en el trabajo o realizando cualquier actividad en tu tiempo libre, seguro que alguna vez te has preocupado por la posibilidad de sufrir un robo. Por ese motivo, en este artículo que presentamos las barras antirrobo.

Aunque también existen barras para los pedales, la puerta o la palanca de cambios, las del volante son las más habituales y efectivas. Quedan completamente fijadas contra el salpicadero e impiden el movimiento del volante en cualquier dirección. Además de ofrecer resistencia, también tienen un efecto disuasorio, ya que el hecho de colocar una barra en el volante indica que el coche está protegido y probablemente los ladrones se decanten por otras opciones mucho más sencillas. Otro aliciente es el color amarillo de muchas de ellas, lo que hace que sean completamente visible tanto de día como de noche.

En cualquier caso, son dispositivos robustos y voluminosos, fabricados con materiales como el acero o el metal para aumentar su resistencia. Están diseñados a prueba de taladros, martillos e incluso cortes con máquinas potentes. Existen modelos con llave, con una cerradura de alta seguridad, y otros con contraseña, que ofrecen miles de combinaciones diferentes. Seleccionamos seis modelos, disponibles en Amazon a un precio asequible, que cumplen con estas características.

Barra antirrobo con cierre basculante de Blokauto

Esta barra antirrobo de Blokauto tiene unas dimensiones de 28 x 21 x 5 centímetros y destaca por su color amarillo, vistoso y disuasorio al quedar colocado sobre el salpicadero. Es fácil de usar y dispone de una cerradura de alta seguridad con 2 llaves planas reversibles de puntos y además de ser completamente segura, también es práctica. También se puede cerrar sin llave, para una mayor comodidad, gracias a su sistema Push Locking.

Los brazos articulados son de plástico, lo que no daña el volante. Además, incluye una almohadilla para utilizar con los volantes más finos, pero que se debe retirar con el resto. De esta manera, se ajustará al máximo a cualquier tipo de volante y no lo presionará, pues es recomendable que quede con cierta holgura para no dañarlo.

Barra antirrobo con 3 llaves

Es apta para todo tipo de vehículos y está fabricada con acero inoxidable. La barra antirrobo tiene una cerradura de núcleo de cobre de media luna, con funciones antipierro y antidetonantes. El cuerpo de la cerradura está hecho de una aleación de aluminio especial y de acero de alta calidad. Precisamente el tratamiento térmico con el que está hecho todo el proceso es el que hace la barra completamente resistente a los cortes.

Su forma de utilización es muy sencilla y segura. Basta con tirar de los extremos para colocarlo, sin necesidad de utilizar llaves. Los ganchos se quedan atascados a los dos lados del volante, mientras que la palanca de bloqueo se puede ajustar de acuerdo con la dirección. Después, solo será necesario apretar los dos lados para bloquear por completo el volante. Se puede utilizar en automóviles, camiones, furgonetas, SUV y cualquier otro tipo de vehículo.

Barra antirrobo con contraseña de Tevlaphee

El punto fuerte de la barra de Tevlaphee es su bloqueo y desbloqueo con contraseña, sin ningún tipo de llave. Esto hace que la barra sea de alta seguridad al ofrecer hasta 100.000 combinaciones de códigos diferentes, por lo que es completamente imposible desbloquearla.

Su colocación y utilización es muy sencilla. Es apto para todo tipo de vehículos, con una longitud entre los ganchos dobles del bloqueo que se puede ajustar entre 15,5 y 38 centímetros. La marca ofrece la devolución del coste del producto en 30 días y un año de garantía europea.

Barra antirrobo con cerradura de alta seguridad de Kraser

Esta barra antirrobo de Kraser está disponible en color negro y amarillo. Se trata de un sistema extensible y retráctil con doble horquilla de bloqueo en forma de U, lo que hace que la barra se fije aún más al volante. De igual modo, incluye almohadillas protectoras adhesivas para protegerlo.

El modelo en color amarillo es completamente visible, tanto de día como de noche, para hacer efecto disuasorio. Está fabricado de acero resistente a cualquier intento de corte, taladro o martillo. El sistema de seguridad es con llave e incluye una cerradura con una estructura interna reforzada, más segura y duradera. El mango está recubierto de espuma con el fin de proteger el interior del vehículo.

Es sencillo de usar gracias a sus dos ganchos, universal y totalmente compatible con todos los vehículos. El extremo incorpora un punzón para romper los cristales fácilmente en caso de emergencia.

Barra antirrobo con alarma de Krtopo

La barra antirrobo de Krtopo no solo ofrece protección visual por su efecto disuasorio, también protección sonora. Incorpora un sistema de alarma que emite un pitido a 130 decibelios en caso de que alguien intente forzarlo. El bloqueo de tres direcciones tiene un diseño de diente de sierra, también es fácil de ajustar y de quitar en unos segundos con su llave.

Según las pruebas que la marca ha realizado, se necesitarían 45 minutos para cortar por completo las tres barras y desbloquear el volante. Es completamente ajustable al tamaño del volante y a su funda, en caso de tenerla puesta. Eso sí, debes asegurarte de que el ancho del volante en la posición de tres cruces sea superior a siete centímetros. De lo contrario, la barra no sería adecuada para el automóvil.

Barra antirrobo con bolsa de transporte de Stoplock

La barra de Stoplock tiene unas dimensiones de 66 x 14 x 9 centímetros y un peso de 2,6 kilogramos. Se trata de un potente dispositivo, fabricado con materiales de alta gama, que incluye 2 llaves, aunque también se pueden adquirir más por separado si así se desea.

La marca ha comprobado totalmente su eficacia contra cualquier tipo de robo. El cierre es antitaladros y está fabricado con componentes reforzados. Es muy fácil de colocar y es apto para casi todos los vehículos, aunque es recomendable comprobar tu modelo en concreto en la lista que ofrece el fabricante.

