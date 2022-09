4 frigoríficos pequeños de bajo consumo para completar tu cocina

¿Tienes poco espacio en casa y estás buscando un frigorífico que encaje en un lugar pequeño? ¿Te gustaría tener uno que a pesar de su tamaño cumpla con todos los requisitos para tener tus alimentos frescos todo el tiempo? En muchas ocasiones ocurre que un frigorífico no es suficiente para todo el alimento de nuestro hogar. Porque tenemos niños o porque nos gusta hacer las compras sólo 1 vez al mes. En esas ocasiones, nada mejor que contar con un frigorífico pequeño con congelador bajo consumo que pueda resolver todo.

A pesar de su tamaño, los frigoríficos pequeños cuentan con las mismas funciones que los de una altura standard. Incluso, algunos modelos, incluyen congelador o cajón de verduras. Es decir que no encontrarás variaciones en ese sentido. Al mismo tiempo, si cuentas con un espacio sobrante en la cocina, nada mejor que tener un frigorífico pequeño en el que descansar cuando el otro está saturado por algún festejo o fiesta.

Frigorífico pequeño de 90 litros Klarstein

Esta nevera pequeña Klarstein tiene una capacidad total de 90 litros y de congelador de 7 litros, la podrás utilizar para bebidas, comidas, snacks y a diferencia de muchas neveras pequeñas también podrás congelar. Es muy funcional y aunque sea pequeña, dispone de 3 compartimentos en la puerta y también tiene un cajón para verduras, de esa forma podrás optimizar el espacio lo máximo posible. Alcanza temperaturas hasta 0 °C, por lo que el cajón conservará mejor las verduras para que no pierdan ni su frescura ni sus propiedades. Su congelador también permite que congeles los alimentos que no vayas a usar. El frigorífico pequeño está equipado con dos estantes de vidrio extraíbles para que se puedan limpiar fácilmente y no acumulen suciedad. La parte del frigorífico tiene una capacidad de 83 litros para que haya espacio suficiente.

Frigorífico pequeño de 66 litros Klarstein

Es el producto ideal para un departamento pequeño y en el que haya que aprovechar cada centímetro. A diferencia de otros frigoríficos similares, es muy silencioso ya que su sonido es de tan sólo 42 dB. Podrás tenerla encendida en la habitación y no te darás cuentas que está allí. Cuenta con un pequeño vinilo de muy buena calidad de estilo contemporáneo para darle un toque diferente y que pase desapercibido en cualquier rincón donde lo quieras poner. Pese a sus dimensiones, también incluye un congelador de 4 litros para que puedas guardar allí los alimentos indispensables que quieras conservar. Alcanza una temperatura entre 0 - 10 ºC y además es regulable a través de una rueda circular que se encuentra justo al lado del cajón del congelador.

Frigorífico pequeño con puerta reversible Hisense

Este excelente producto de Hisense puede presumir sus 4 estrellas de nivel de congelamiento, que indican su máxima capacidad. Podrás conservar todas las propiedades de los alimentos durante períodos largos de tiempo. Con su sistema Auto Defrost, la descongelación manual de la zona del frigorífico es cosa del pasado puesto que se realiza de manera totalmente automática. Sin duda, uno de los puntos a favor más importantes de este modelo. Gracias a su puerta reversible, podrás elegir si se abre de lado izquierdo o derecho según sea tu mayor comodidad. Además, los estantes laterales proporcionan más espacio para almacenar bebidas embotelladas y otros artículos en la puerta del frigorífico.

Frigorífico pequeño Candy CRU 164 NE/N

Gracias a su bajo consumo, estarás ahorrando muchísimo dinero en tu factura de luz ya que consume apenas 183 kWh/año. Su nivel de ruido es de sólo 40 dB por lo que podrás tenerlo perfectamente en tu habitación, o en un estudio. Cuenta con 2 estantes de cristal, 2 balconeras y 1 huevera. Además, un congelador para conservar los alimentos más importantes. Este frigorífico es perfecto ya que también incluye iluminación interior, mando mecánico para el control de la temperatura, puertas reversibles y altura ajustable. Con una capacidad para 95 litros y cajón congelador de 16 litros, está diseñado para acoplarse a la estética del espacio donde quiera integrarse y es muy recomendado para espacios pequeños.

