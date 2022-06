¡Ofertón en Amazon! Este reloj inteligente ahora con un 50% de descuento

Tanto si eres una persona que cuenta con una agenda ocupada, vive pegada al móvil o simplemente quiere llevar un control más estricto de su actividad deportiva, un Smartwatch es la mejor solución para facilitarte la vida. Contar con un reloj inteligente es disponer de un asistente personal pegado a tu muñeca para poder llevártelo a todas partes. Con tan solo echar un vistazo a su pantalla tendrás toda la información que necesitas en tu mano.

Son pocas las cosas que no se pueden hacer con un Smartwatch. A día de hoy estos aparatos han evolucionado tanto que se han convertido en el compañero perfecto para que no se te pase nada por alto. Podrás recordar cumpleaños con ellos y también saber cuántas calorías has quemado. Si quieres tener acceso a la información diaria que necesitas y no quieres estar siempre colgado del móvil, deberías de probar todo lo que te puede ofrecer un Smartwatch. Aprovecha la super oferta del 50% de descuento en este reloj inteligente disponible en Amazon.

Blackview R3 Smartwatch

Este Blackview R3 es un Smartwatch que cuenta con un hardware muy avanzado y que se ofrece a un precio de lo más competitivo. A pesar de que se trata de un reloj inteligente de lo más económico, cuenta con funciones propias de modelos de alta gama como el acelerómetro, sensor óptimo de frecuencia cardiaca o detector de oxígeno en sangre.

Este reloj inteligente cuenta con más de 20 funciones diferentes que se integran a la perfección con toda la información de tu teléfono móvil. Llevar contigo este Smartwatch a la hora de hacer deporte te permitirá mejorar tu seguridad. No solo te informará de las calorías que te encuentras quemando o de la distancia que has recorrido, sino que también el reloj controlará tu frecuencia cardiaca y te avisará si algo va mal.

Este Smartwatch es compatible con Android 6.0 o iOS 9.0, por lo que no tendrás ningún problema para que se adapte al uso de tu teléfono. Un modelo muy sencillo de utilizar con el que podrás rendir mucho mejor gracias a sus funciones de asistente y también otras importantes, por ejemplo, la función de sueño.

Comprar en Amazon por 59,90 29,98 euros

Llévate a casa ahora mismo este Blackview R3 al mejor precio gracias a la oferta de 30 euros de descuento que puedes encontrar en Amazon por tiempo limitado.