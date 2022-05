No pases calor este verano con el ventilador de techo de Leroy Merlin que cuesta menos de 130 euros

El verano 2022 apunta a ser uno de los más calurosos de los últimos años. Si quieres que las altas temperaturas no te pillen desprevenido, tienes que hacerte cuanto antes con un ventilador de techo que te haga los días más llevaderos. En Leroy Merlin encontramos una gran cantidad de estos dispositivos pero, en este caso, vamos a enseñarte un modelo al que no le falta detalle, empezando por su increíble precio.

Por menos de 130 euros puedes colocar en cualquier habitación de tu hogar un ventilador de techo que incorpora luz y que cuenta con un motor de última generación. Olvídate de pasar calor este verano y no pierdas la oportunidad de comprar un ventilador con unas prestaciones insuperables. ¡Aprovecha su descuento!

Comprar en Leroy Merlin por 149 129 euros

Descubre el ventilador de techo de Leroy Merlin

A un ventilador de techo no le puede faltar un motor de buena calidad y unas características determinadas para que no haga ruido y no se tambalee demasiado cuando esté en funcionamiento. En este caso, el ventilador con cuatro aspas y en color blanco de Leroy Merlin cuenta con un motor DC, muy superior a los de tipo AC.

El motor DC le otorga al ventilador de Leroy Merlin un ahorro energético un 70% superior frente a otro tipo de motores. Este motor ofrece una sensación muy silenciosa, para que ni siquiera notes que lo tienes encendido mientras duermes. Además, es capaz de crear un buen movimiento de aire con una velocidad mayor y sin que el aparato se mueva cuando esté en marcha.

Pero no te lo pierdas, porque lo mejor de todo es que también te servirá para el invierno, ya que se puede invertir el giro de sus aspas, de tal forma que mueve el aire caliente acumulado hacía abajo, lo que hace que se mejore el rendimiento de la calefacción, además de que se contribuye al ahorro energético.

Sin duda, el ventilador de techo de Leroy Merlin es un todo en uno. Y si te parecía poco, a todo esto le sumamos que incluye un mando a distancia, por lo que lo podrás manejar sin necesidad de que te levantes de la cama o del sofá.

Comprar en Leroy Merlin por 149 129 euros

Ahora puedes comprar el ventilador de techo que incorpora luz de Leroy Merlin con un descuento del 13%, lo que hace que cueste menos de 130 euros. Un precio increíble teniendo en cuenta la calidad del aparato y su buen funcionamiento. ¿Lo vas a dejar escapar?