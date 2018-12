Los comunitarios residentes en Cataluña reclaman facilidades para votar

La asociación pro-europea Europeans in Catalonia ha presentado su campaña Have your Say!/¡Que se oiga tu voz! en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona.

Esta campaña quiere informar a los ciudadanos residentes europeos y no comunitarios en Barcelona y Cataluña sobre cómo ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones municipales y europeas, además del proceso que se debe seguir.

En el marco de esta campaña, la asociación colabora con la iniciativa de la Unión Europea This time I'm voting/Esta vez voto, para promover el voto pro-europeo y la participación en las próximas elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26 de mayo de 2019.

Según Idescat, en 2018 los residentes europeos con derecho a voto ascendieron a 284.949 personas en Barcelona y 444.651 personas en toda Cataluña. La cifra se incrementa cuando se habla de la totalidad de extranjeros residentes con derecho a voto, ascendiendo a 1.146.319 personas en la comunidad autónoma.

Según Joao Piroto, Presidente de Europeans in Catalonia, las instituciones catalanas como municipales están poniendo muchas trabas para que dichos colectivos puedan votar. Durante la presentación, varios ciudadanos comunitarios residentes en la ciudad condal explicaron las numerosas dificultades que tuvieron para ejercer este derecho y como sus ayuntamientos no ofrecían facilidades para ello.

Europeans in Catalonia nació en julio de 2018 para defender los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Cataluña, y actualmente tiene 50 miembros y 600 simpatizantes.

Esta asociación es transversal, sin afiliación política, y pretende facilitar información sobre los derechos de estos ciudadanos, el funcionamiento de las instituciones, así como fomentar entre la ciudadanía en general el conocimiento sobre la Unión Europea y los valores en los que se fundamenta, valores que la asociación adopta como propios: Dignidad Humana, Libertad, Democracia, Igualdad, Estado de Derecho y Derechos Humanos, informa @AlvaroLaforet.