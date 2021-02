El empresario Pere Barrios, cara de la candidatura independentista para Pimec

Los impulsores de la candidatura independentista Eines de País, que logró la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona en 2019, apuntan ahora a la patronal catalana de las pymes, Pimec.

La agrupación empresarial, que celebrará este mes elecciones tras la renuncia anunciada el martes por su presidente durante 30 años, Josep González, confiaba en un relevo continuista con el hasta ahora secretario general, Antoni Cañete, como próximo presidente de consenso, pero no será así si la candidatura secesionista consigue 100 avales de aquí al 12 de febrero, lo que llevaría a poner las urnas el 23 de febrero.

Precisamente estos tiempos ajustados fueron criticados este miércoles por los nuevos contendientes en las redes sociales, ya que no se preveía todavía la marcha de González, cuyo mandato alcanzaba hasta verano de 2022, aunque ya había manifestado su intención de no presentarse a la reelección y de seguramente no agotar la legislatura. Finalmente, decidió marcharse ahora, coincidiendo con el cambio de ciclo que suponen las autonómicas catalanas del 14 de febrero, según anunció este martes.

Eines Pimec, que se presentará este jueves públicamente, tiene al frente a uno de los miembros actuales de la junta de Pimec, el empresario metalúrgico Pere Barrios. De hecho, Barrios dimitió en 2019 como presidente de Pimec Vallès Oriental y PimecMetal para centrarse en el proyecto independentista que conquistó la Cámara de Barcelona, y sonó entonces como posible cabeza de lista, si bien finalmente fue Joan Canadell, que ahora ha dado el salto a la política con Junts para el 14-F.

El objetivo de esta iniciativa es replicar el triunfo que lograron en la Cámara de Comercio de Barcelona, aunque el procedimiento electoral es muy distinto. Las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, y pueden votar en sus elecciones todos los empresarios de la zona a la que pertenecen, si bien tradicionalmente la participación era ínfima por desconocimiento o desinterés, por lo que la movilización del voto independentista se tornó en triunfo por mayoría absoluta.

En el caso de Pimec, solo pueden votar sus asociados, pero la contienda electoral es una incógnita, ya que González ha sido siempre el único candidato a la presidencia, por lo que nunca se han llegado a poner las urnas.

Y también puede influir la pandemia, ya que las votaciones se realizarán de manera presencial en las sedes de Pimec en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Manresa, así como por delegación de voto, según marcan los estatutos.