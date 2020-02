Emilio Rousaud (Factorenergia): "Será un año de consolidación de medianas comercializadoras y queremos jugar un papel"

Factorenergia nació hace más de dos décadas, en 1999, como la primera comercializadora eléctrica independiente de España, fruto de la liberalización del mercado. Actualmente, también comercializa gas, y quiere seguir con su crecimiento, potenciando el autoconsumo y ampliando su internacionalización. El cofundador y consejero delegado de la comercializadora energética, Emilio Rousaud, nos recibe en su despacho para hablar de su negocio.

¿Qué le impulsó a entrar en un sector desconocido hace 20 años?

Empecé a trabajar en el departamento financiero de una multinacional de comunicación y, en muy poco tiempo, ascendí a director financiero. Con 29 años tenía la sensación de que ya había tocado techo, y rechacé una oferta atractiva en el extranjero, de lo que me arrepentí luego. Todo eso me motivó a poner en marcha un proyecto propio. Cuando nos pusimos a buscar financiación -unas 400 millones de pesetas- , la manera de conseguirlo fue prometer a la constructora catalana Copcisa que cobraría la mitad del sueldo que constaba en mi Declaración de la Renta hasta que la empresa tuviese beneficios. El momento en que eclosionamos de verdad fue en 2009, cuando el Gobierno estableció la liberalización real del mercado eléctrico, al suprimir las tarifas reguladas para los clientes empresariales.

¿Y el cliente doméstico?

Empezamos a atacar ese mercado en 2015, pero nuestro cliente principal sigue siendo la pyme, donde contamos con una cuota de mercado relevante. Ahora tenemos entre 25.000 y 30.000 clientes domésticos, y estamos muy centrados en la transición energética. España es el país europeo con las mejores condiciones para las energías renovables. Tiene mayor radiación solar y una diversidad de vientos impresionante. Además, la industria avanza hacia la automatización, que requiere energía, y el país que tenga un menor coste de la energía podrá tener la mayor industrialización.

Hace un año anunciaron una línea de crédito de 14 millones de euros con dos bancos, para financiar la instalación de placas fotovoltaicas a particulares y empresas

Ahora hemos dado un paso más. En la industria nos encontramos con que no quieren sacrificar una parte de la línea de crédito para financiar instalaciones fotovoltaicas. Para evitar este perjuicio, nos ceden el uso de su cubierta y nosotros pagamos la instalación y les vendemos la energía generada más barata. Todavía no hemos agotado los 14 millones, pero los bancos ya nos han dicho que cuando se acaben nos darán más financiación.

Hace dos años, también entraron en la comercialización de gas natural. ¿Qué peso tiene actualmente en el negocio?

En 2019 hemos facturado 65 millones de euros. Nos está yendo bastante bien, estamos creciendo fuerte y seguiremos. A los particulares les ofrecemos la combinación de electricidad y gas, mientras que en empresas hay grandes consumidoras de gas, que buscan un contrato específico.

En 2018, la empresa facturó 386 millones, un 11,9% más. Sin embargo, el beneficio cayó a la mitad, lo que atribuyó al alza de precios de la energía. ¿Cómo ha ido 2019?

Ha sido un año con crecimiento, tanto en facturación, hasta 408 millones (+5,7%), como en resultados. En estos más, porque en 2019 el coste energético ha tendido a relajarse y eso nos ha permitido mejorar márgenes, tras un 2018 muy atípico. También hemos adquirido una participación mayoritaria en la comercializadora portuguesa Enforcesco -asociándonos con los fundadores- y estamos creciendo en México, donde creamos una joint venture con un socio local hace dos años.

En cinco años, prevén llegar a 1.000 millones de facturación con diversificación del negocio y crecimiento internacional...

Entre todo, llegaremos seguro a los 1.000 millones. En México hemos empezado a tener los primeros clientes; en Portugal, creemos que hay muchas sinergias en el mercado ibérico y podemos hacer muchas cosas juntos, y estamos estudiando la posibilidad de entrar en otros países. Además, en España estamos en un momento de consolidación de las medianas comercializadoras y creemos que va a ser un año de operaciones corporativas, y ahí queremos jugar nuestro papel.

Usted también es vicepresidente de Pimec y está en el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona. ¿Cree que se han creado dos bandos con la nueva ejecutiva independentista de la Cámara?

Mi opinión es que la representación empresarial tiene que estar exclusivamente en las organizaciones empresariales, que en Cataluña son Foment del Treball y Pimec; no es algo que le corresponda a una entidad de derecho público, como es la Cámara de Comercio. Creo que la Cámara debe ser un organismo al servicio de intereses económicos, no políticos, y debe focalizarse en su propia misión y no invadir el territorio de otras entidades.

En enero ha sido nombrado vicepresidente institucional del FC Barcelona. ¿Por qué decidió implicarse en este mundo y decidió postularse para las elecciones de 2021?

Porque soy barcelonista desde la cuna y me hacía muchísima ilusión, y en un momento dado conocí al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y me dio la posibilidad. Me encantaría ser presidente, pero todavía no estamos en momento electoral, y decidirán los socios.

