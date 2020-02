Tech Spirit Barcelona espera congregar más de 2.500 emprendedores y 100 inversores

Tech Spirit Barcelona, iniciativa lanzada por la asociación Barcelona Tech City tras la cancelación del salón 4YFN, paralelo al Mobile World Congress , espera congregar a más de 2.500 emprendedores y 100 inversores en las conferencias y actividades que tiene previstas para el ecosistema barcelonés del domingo 23 al jueves 27 de febrero.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa el presidente de Barcelona Tech City y portavoz de Tech Spirit Barcelona, Miquel Vicente; la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

En la presentación de esta iniciativa para emprendedores también han participado el consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Vicente ha explicado que Tech Spirit Barcelona surge "de abajo a arriba" y gracias a la movilización del ecosistema emprendedor barcelonés ante la cancelación del Mobile World Congress (MWC) y sus programas paralelos, informa Europa Press.

"Nos mueve la ilusión", ha valorado Vicente, y ha puesto en valor el gran impacto que tiene el 4YFN para las empresas emergentes de Barcelona, puesto que ha remarcado que permite cerrar acuerdos y trae millones de euros en inversiones.

Acceso gratuito

Vicente ha indicado que prevén la participación de más de un centenar de fondos de inversión españoles e internacionales, sobre todo europeos, y que el acceso a las actividades y las ponencias del congreso será gratuito.

El portavoz de Tech Spirit Barcelona ha sostenido que la iniciativa se ha concebido como un evento 'one shot' (una bala), que solo tendrá lugar este año y quiere ocupar el vacío que deja el Mobile, pero ha subrayado que "no pretende sustituir" al 4Y4N.

Apoyo de administraciones y empresas

La iniciativa tiene un presupuesto de medio millón de euros y está organizada por la asociación de emprendedores Barcelona Tech City, el Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la fundación MWCapital, el CZFB y la Cámara de Comercio de Barcelona, además de contar con socios como CaixaBank, Banco Sabadell, Telefónica y Acciona.

La mayor parte del programa del Tech Spirit Barcelona se celebrará en la Llotja de Mar de la Cámara de Comercio de Barcelona, aunque otros espacios, como el Pier01 y el Pier03 de la Barcelona Tech City, acogerán también actividades.

El domingo 23 tendrá lugar la 'Tech Spirit Lunch' de la MWCapital -tradicionalmente se celebraba la 'Mobile Lunch'-, que reunirá en el mercado de La Boqueria de Barcelona a 300 representantes del ecosistema digital, y el lunes 24 se hará la recepción de bienvenida para autoridades en el espacio 'All in One' de CaixaBank.

El grueso de actividades será el martes 25 y el miércoles 26, con más de 40 ponentes en conferencias y mesas redondas, que se repartirán entre la Llotja de Mar y los edificios Pier 01 y 03 de Barcelona Tech City.

Entre los ponentes, destaca el cocinero Ferran Adrià; el empresario Genís Roca; el fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre; el socio del grupo Mediapro Tatxo Benet, y la cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi.

La jornada final, el miércoles 26, se hará en el Palau Sant Jordi, pero los organizadores del Tech Spirit Barcelona no han querido detallar en qué consistirá, y Collboni solo ha dicho que será "una sorpresa".

"Respuesta excepcional ante situación excepcional"

Grau ha valorado que esta iniciativa es "una respuesta excepcional ante una situación excepcional", como lo es la cancelación del MWC, y ha recalcado que es posible gracias a que Barcelona es la capital mundial del móvil y cuenta con un sector tecnológico fuerte.

Navarro ha celebrado que en la presentación del Tech Spirit Barcelona "no hay resignación sino fuerza"; se visualiza uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el de las alianzas, y ha señalado que el CZFB sumará a sus empresas emergentes industriales a este evento.

Chacón ha enfatizado que el MWC ha sido "la chispa" que ha generado inercias que han configurado el ecosistema de empresas emergentes de Barcelona y que la Barcelona Tech Spirit recoge ese espíritu emprendedor.

Collboni ha sostenido que esta iniciativa muestra cómo Barcelona reacciona ante "una mala noticia", con una ciudad que se levanta y no deja ni un momento para la lamentación, y Cunillera ha recalcado que las administraciones salen más reforzadas que nunca.