Las startups de Barcelona proponen un evento para emprendedores los días que estaba previsto el Mobile

La asociación de emprendedores Barcelona Tech City, que representa a más de 800 empresas locales, ha planteado este miércoles la organización de un evento de emprendimiento durante los días en los que pensaba celebrarse el Mobile World Congress (MWC), del 24 al 27 de febrero. El anuncio se ha publicado vía Twitter y han pedido la colaboración de otras instituciones después de convocar una reunión de urgencia de su junta directiva con responsables del Ayuntamiento de Barcelona esta misma tarde.

Asimismo, la asociación ha aclarado que con esta propuesta "no se pretende hacer un MWC ni un 4YFN –Four Years From Now, congreso paralelo para emprendedores- pero sí un evento de emprendimiento que permita dar fuerza al ecosistema y que las startups puedan explotar el networking que lleva asociado en términos de captación de inversión y clientes".

Hasta ahora, la propuesta ha sido acogida por una veintena de startups y el tuit ya ha generado casi cuarenta comentarios. Empresas de financiación como The Crowd Angel, Intelectium o Crowdcube han mostrado su apoyo, junto con algunas asociaciones de startups tales como Eu-Startups, Spanish Startups o Asaede (Asociación Argentino Española de Emprendedores).

Asimismo, la entidad pública que coordina el impacto económico y promueve el sector de las ciencias de la vida y de la Salud en Cataluña, Biocat, también se ha sumado a la propuesta. Algunas otras entidades que se han mostrado también afines son: UpBizor (una consultora financiera), Roca Salvatella (una asesora de empresas), la Asociación Catalunya Mobile, y la European Blockchain Convention, entre otras.

Este año estaba prevista la asistencia de un centenar de empresas catalanas al MWC -con una cifra de negocio potencial para las que tenían expositor de 9,1 millones de euros, según cálculos de la Generalitat-, además de una presencia mayoritaria de compañías catalanas en el 4YFN -el evento nació como plataforma de impulso al ecosistema tecnológico local-. Y muchas reuniones con posibles inversores y clientes ya estaban agendadas. La edición 2019 de 4YFN atrajo 23.000 asistentes, 950 inversores y 760 expositores y patrocinadores, y este año preveía superar dichos registros.