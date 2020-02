John Hoffman (GSMA): "Si el Mobile hubiese sido hace dos semanas, hubiese sido el mejor de la historia"

El consejero delegado de la GSMA –asociación internacional de la industria móvil impulsora del Mobile World Congress (MWC)-, John Hoffman, afirma estar desolado por haber tenido que cancelar la edición 2020 del mayor congreso mundial de tecnología móvil, que debía celebrarse en Barcelona en poco más de una semana, del 24 al 27 de febrero, con más de 110.000 asistentes previstos procedentes de 200 países. Pero el directivo sostiene que era la única alternativa que les quedaba este miércoles por la tarde, y que es la decisión correcta.

¿Cuál fue el punto de inflexión que precipitó la decisión de cancelar el MWC 2020?

Como dije este jueves en rueda de prensa, nos encontramos en una situación imposible, nos vimos forzados a tomar la decisión más dura de mi carrera profesional. No fue nada fácil, pero era lo más indicado, por seguridad y por la reputación del congreso y también de la ciudad de Barcelona, de Cataluña y de España. Las decisiones financieras no entraron en la ecuación. La decisión fue por seguridad y salud, y estuvo causada por el miedo [al coronavirus], que es algo que cada uno cuantifica de diferente manera. Hay gente que tiene miedo a volar, otros claustrofobia Tuvimos mala suerte, si el congreso hubiese sido dos semanas antes, no hubiese habido problema. No queríamos que el miedo corrompiese a nuestro ecosistema. No fue una decisión fácil, fue muy dura, pero era la decisión correcta.

Dice que las cuestiones económicas no formaron parte de la decisión de cancelar el MWC 2020, pero tendrá consecuencias ¿qué costes comportará?

Estamos mirando los contratos y todo ahora, todavía no lo sabemos.

El jueves explicaba en rueda de prensa que el sol volvería a brillar en la edición de 2021. ¿Están dispuestos a prolongar el acuerdo para celebrar el MWC en Barcelona más allá de 2023 por la cancelación de este año?

No hay nada sobre la mesa ahora; no estamos en posición de tomar decisiones ahora. Estamos siguiendo la situación día a día, hora a hora. Tenemos muchas cosas en las que trabajar, pero todo es una posibilidad. Hemos dicho que miramos al futuro. Los éxitos pasados los conseguimos por el apoyo de las instituciones locales, que nos han trasladado su comprensión. Creemos que tenemos un conjunto de aliados único en el mundo y lo hemos reconocido y apreciado, y creemos que el MWC de 2021 puede ser el mejor de la historia.

¿Qué opina de las jornadas de emprendedores impulsadas por el ecosistema tecnológico de Barcelona del 24 al 26 de febrero –cuando iba a celebrarse el MWC- como alternativa al congreso 4YFN cancelado?

Les deseo el máximo éxito.

¿No había alternativa a cancelar el congreso?

Analizamos todas las alternativas, intentamos posponerlo, pero el tiempo ha jugado en nuestra contra. La crisis internacional del SARS a principios de los años 2000 estalló después del MWC y se controló antes del siguiente, pero esta vez no sabíamos cuánto va a durar la crisis del coronavirus. Ha sido la tormenta perfecta, no teníamos alternativa. ¿Cuánto debíamos esperar, un año, seis meses, dos semanas? No lo podíamos saber.

Han atribuido la anulación a las bajas masivas de expositores

El MWC sigue un modelo business to business, de contactos de negocios. Cuando empezó a haber expositores que no venían, y compradores que no venían, el modelo ya no funcionaba. Se producen dos millones de encuentros de negocios durante el MWC entre compradores y vendedores.

La primera baja relevante fue LG, pero luego llegaron más y más. Han trascendido una cuarentena de empresas relevantes, pero ¿cuántas bajas registraron antes de cancelar el evento?

Varios cientos, la gran mayoría. Desde las grandes compañías a las más pequeñas, que no tienen departamentos de prensa ni hacen comunicados, pero tenían los mismos argumentos. Fue imposible para nosotros seguir adelante, estábamos luchando contra un fantasma, que es el miedo, que tiene diferentes formas para cada persona y que es irracional. Voy a contarle una experiencia personal: En 1987, mi hermano de 22 años murió en un accidente de avión. Yo vuelo continuamente, hubiese sido muy fácil que yo hubiese cogido miedo a volar, pero si miro los datos, tengo más probabilidades de morir conduciendo hacia el aeropuerto que volando, pero hay gente que tiene miedo a volar. Si yo no hubiese usado la lógica para superar el miedo, nunca habría venido a Barcelona. Hace dos o tres semanas, hubiese sido el mejor MWC de la historia, seguro, teníamos más expositores y participantes que nunca, lo teníamos todo. Estoy totalmente desconsolado, triste, pero cancelar era la decisión correcta.