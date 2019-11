Goin acomete su tercera ronda de financiación para saltar a Europa

La aplicación móvil que ayuda a sus usuarios a ahorrar e invertir, Goin, se enfrenta ahora a su tercera ronda de financiación en busca de entre cinco y diez millones de euros para expandirse por Europa. Actualmente, la aplicación, fundada por los estudiantes de la UPC David Ruidor, Carlos Rodríguez y Gabriel Esteban, opera en España e Italia, y ya acumula más de 300.000 descargas y 260.000 usuarios.

La aplicación nació para cubrir una necesidad muy importante para las personas, pero que no todo el mundo consigue: ahorrar. Goin ofrece varias opciones para ayudar a ahorrar a sus usuarios. El redondeo es una de ellas. "Por ejemplo, cada vez que un usuario gasta 1,30 euros en un café, nosotros le cobramos dos euros y esos 70 céntimos se añaden a la hucha del usuario", detalla David Ruidor.

Los usuarios también pueden decidir que un tanto por ciento de su nómina se sume a la hucha o definir una cifra diaria, semanal o mensual que automáticamente se guarde.

Para los que quieren ahorrar con otros métodos, Goin también sirve para invertir. "El usuario puede invertir de forma automática sin ser un experto en inversión. Eligiendo su perfil de riesgo nosotros gestionamos posiciones en crowdlending, criptomonedas o acciones al uso", explica Ruidor.

En ese sentido, el directivo de 24 años recién cumplidos advierte que los usuarios pueden perder dinero con esta función, pero que para que los perfiles de bajo riesgo pierdan, deben ocurrir cosas impensables.

Ruidor admite que en estas funciones está la única fuente de ingresos de la compañía. "Prácticamente no ingresamos nada", asegura. Goin cobra una pequeña comisión por abrir y cerrar posiciones, como todas las aplicaciones de este tipo.

Foco: crecer y expandirse

"Nos ponemos objetivos de usuarios, de dinero manejado, de fidelización, de retenciones, etc. No nos gusta tener una hoja de ruta definida, aunque sí queremos crecer en Europa, que cada vez más usuarios vengan de fuera de España, pero no tenemos mercados específicos como objetivo", explica Ruidor.

De este modo, la ronda de financiación actual servirá para que la compañía cumpla con esta expansión a países como los Países Bajos, Francia o Alemania.

Desde sus inicios, hace 18 meses, aunque la idea empezó a fraguarse en las mentes de Ruidor y sus socios hace dos años y medio, Goin ha cerrado dos rondas de inversión, una inicial de 0,6 millones y una segunda en la que entraron inversores importantes como Anthemis, el fondo fintech más importante de Europa, que aportó 1,6 millones.

Sin prisa por facturar más

La compañía tiene su sede en Barcelona y la forman un equipo de 27 personas que ha ido creciendo con el tiempo para completar su plantilla y cubrir los principales perfiles necesarios para el negocio.

Con todo, la principal ambición actual de la firma es crecer. Buscan atraer buenos inversores y establecer su aplicación en sus mercados objetivo. No obstante, la compañía sí prepara otro canal de facturación.

"Queremos habilitar que los usuarios consigan lo que quieren a través de la aplicación" dice el fundador. "Haciendo esto, el usuario puede conseguir el producto a precio más bajo y nosotros recibimos una comisión a través de la marca".

