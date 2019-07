Mañueco ofrece lealtad al Gobierno pero advierte que será exigente en financiación e infraestructuras

elEconomista Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy el compromiso de todos con la comunidad castellanoleonesa porque "esta tierra está por encima de cualquier otra cosa", y prometió "un Gobierno cercano y cómplice con la gente", que será leal con el Ejecutivo central, pero exigente en la defensa de los intereses de sus ciudadanos.

Mañueco juró este viernes el cargo como séptimo presidente de la Junta de Castilla y León en presencia de los miembros de la Mesa de las Cortes, encabezada por su presidente, Luis Fuentes, y con la asistencia de la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto, en representación del Gobierno central, informa Servimedia.

El nuevo presidente estuvo arropado por el líder del PP, Pablo Casado; el expresidente Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría; la exministra de Agricultura y diputada por Valladolid Isabel García Tejerina; los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Madrid, Pedro Rollán, y los expresidentes de la Junta Juan José Lucas, Demetrio Madrid y Constantino Nalda, así como el presidente saliente, Juan Vicente Herrera, y consejeros, entre otros cargos institucionales y políticos.

Antes de que jurara el cargo, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, deseó a Fernández Mañueco suerte, que tenga un buen criterio y decisiones acertadas, en un acto que "simboliza el impulso definitivo de la décima legislatura", en una etapa con un Gobierno de coalición en entre PP y Ciudadanos.

"Convicción, entrega y humildad"

Fernández Mañueco, que se emocionó al final de su intervención al acordarse de dos personas que "marcaron" su vida y no están -sus padres-, afirmó que asume el cargo desde la "convicción, la entrega y la humildad" y, en presencia de la ministra Reyes Maroto, aseguró que su Gobierno será leal con el central pero exigente en los retos que de manera conjunta deben afrontar.

Entre ellos, enumeró de manera expresa un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades de Castilla y León, la consecución de las infraestructuras que la vertebran, la defensa de la agricultura en Europa y el reto demográfico.

"Hago un llamamiento a todas las personas de esta tierra, se encuentren donde se encuentren. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa", aseguró.

Fernández Mañueco, como en su discurso de investidura, ofreció diálogo político, social y con representantes del tejido asociativo desde un Gobierno de transformación, moderado, sobre el que prometió cercanía y complicidad con la gente para el compromiso de prosperidad de todos los castellanos y leoneses.

Agradecimientos

El presidente de la Junta ratificó su compromiso personal y de su futuro Gobierno con la Comunidad y con la unidad de España, con el "orgullo de sentirse tan castellano y leonés como español". "Castilla y León no se entiende sin España, y España no se entiende sin Castilla y León", defendió.

En lo que calificó como el "momento político más importante" de su vida, apostó por hacer "más atractiva" la Comunidad para la inversión, por la mejora de los servicios públicos y por un reconocimiento y puesta en valor de la vida en los pueblos en un territorio rural con 2.248 municipios.

Fernández Mañueco, que quiso recordar a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 22 años, inició su breve discurso con el recuerdo de todos los presidentes que le han precedido, como los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, a los que alabó, porque, al margen de ideologías, realizaron una importante labor en la construcción de Castilla y León y en un momento en que "despuntó" su vocación política, en 1983.

Igualmente, agradeció a Juan José Lucas que le diera sus primeras oportunidades y a Juan Vicente Herrera su "entrega y vocación de servicio". "Ha sido un honor y un privilegio trabajar a tu lado durante estos años", confesó. También se dirigió a Pablo Casado, su "presidente", y a Mariano Rajoy por su "altura política y sentido de Estado en momentos cruciales para España". Presentes en el acto, también tuvo palabras para Juan Manuel Moreno y Pedro Rollán, presidentes de Andalucía y Madrid.

Concluyó el nuevo presidente con una cita de Pablo Neruda: "Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños". "Hagamos realidad los sueños de la gente, sus aspiraciones y anhelos. Hagamos de esta tierra la mejor para vivir", remató.