Herrera muestra su "apoyo sin fisuras" a Mañueco y afea a Clemente su falta de lealtad con el PP y las instituciones

Rafael Daniel Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reconocido este viernes que la renuncia de Silvia Clemente como presidenta de las Cortes y militante del PP le ha "llenado de tristeza", aunque ha ofrecido su "apoyo sin fisuras" al dirigente popular, Alfonso Fernández Mañueco.

Herrera ha reconocido su "tristeza" por la renuncia de Clemente como presidenta de las Cortes su salida del Partido Popular durante la toma de posesión de los presidentes del Consejo de Cuentas y del Consejo Consultivo. Precisamente ha aprovechado ese acto para subrayar la "importancia de las instituciones", afeando así la decisión de Clemente, que tenía que haber presidido el acto como presidenta de las Cortes.

Con semblante serio, Herrera ha reconocido "que no estoy contento, me entristece y lo lamento profundamente", al ser preguntado por la decisión y las formas de Clemente, "que no comparto". Pese a todo ha agradecido el trabajo de quien ha sido miembro de sus equipos de gobierno durante los últimos 18 años "con sus aciertos y sus errores".

El presidente de la Junta ha dejado en evidencia las formas de Clemente al anunciar su dimisión y su marcha del partido, con duras críticas a la formación y a su líder regional, Alfonso Fernández Mañueco, al afirmar que el siempre estará "muy agradecido" al Partido Popular por haberle dado la oportunidad de trabajar en el "proyecto de su tierra, con personas de su ideología y de otras. Es un privilegio que nunca olvidaré, y siempre estaré agradecido a mi partido".

Mandato de los militantes

Al mismo tiempo se ha mostrado "orgulloso" del proceso de renovación en el PP de Castilla y León para la elección en primarias del presidente y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuya elección fue "un mandato" de los afiliados y al que ha mostrado su "apoyo sin fisuras".

Herrera reconoció que ayer mantuvo una conversación con Silvia Clemente antes de que ésta hiciera pública su renuncia, que se desarrollo en un "tono de amistad" y cuyo contenido no ha revelado por ser "privado". No obstante, cuando un periodista le ha preguntado si cree que Clemente ha sido "deslealtad" con las instituciones por el momento elegio al anunciar su marcha, antes del acto de hoy y a pocos días de la celebración del Estatuto de Autonomía, lo ha reconocido implicitamente al afirmar que "eso sería entrar en el contenido de la conversación que mantuve con ella".

En relación a que la expresidenta de las Cortes pueda recalar en Ciudadanos, tras publicarse una fotografía de ella en una cafetería de Valladolid con dirigentes de ese partido, ha asegurado que desconoce lo que pueda hacer, a la vez que no se ha pronunciado sobre las repercusiones electorales que tener para el PP. "Tenemos que seguir trabajando, no me atrevo de verdad a aventurar nada".