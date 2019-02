Terremoto en el PP de Castilla y León: Silvia Clemente deja el partido y la Presidencia de las Cortes por los "obstáculos" encontrados en la formación

elEconomista Valladolid

Terremoto político en el PP de Castilla y León. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha anunciado este jueves que ha presentado su dimisión como máxima responsable del Parlamento regional, además de que dejará su escaño y abandonar el partido.

Clemente ha acusado a la formación de "obstaculizar" su trabajo en las Cortes, que a pesar de ser la suya es en la que "más rechazo" ha encontrado,

Así lo ha manifestado Clemente en una comparecencia que se ha convocado de urgencia y donde, con la voz entrecortada y emocianada, ha anunciado su dimisión, una decisión que ha sido "difícil", la "más difícil" de su "trayectoria política".

Clemente ha comenzado su relato al recordar cuando en julio de 2015 fue elegida presidenta de las Cortes y la "ilusión" con la que asumió su nueva responsabilidad tras pasar por el Ejecutivo autonómico, aunque también ha relatado "los obstáculos encontrados" en su propio Grupo Parlamentario, el PP, que ha sido, según sus propias palabras, "la formación donde más rechazo" ha encontrado.

Asimismo, ha recordado cuando en el Congreso Regional del PP de 2017 fue nombrada coordinadora del Programa Electoral por el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en quien confío aunque luego comprobó que "sólo" quería apartar a Clemente "del proceso de renovación del partido".

"No tiene palabra y no tiene capacidad de liderazgo", ha sentenciado Silvia Clemente al referirse a Fernández Mañúeco.

"Este proyecto del PP de Castilla y León carece de ambición, no tiene contenido" ha aseverado Silvia Clemente, quien ha reconocido que no cree en este proyecto por lo que ha decidido "bajarse" de él ya que no puede seguir trabajando "cuando no hay interés de servicio a los ciudadanos", informa Ep.

Clemente, con la voz entrecortada, ha relatado algunos de los "obstáculos" que ha encontrado entre sus propios compañeros de partido, y así ha asegurado que se han celebrado reuniones de las que se ha enterado por los medios de comunicación, por lo que se ha sentido "ninguneada".

Un referente en el PP

Silvia Clemente ha sido todo un referente en el PP durante los últimos años. Oriunda de Segovia, ha sido consejera de Cultura, de Medio Ambiente y Agricultura, antes de acceder a la Presidencia de las Cortes. fue uno de los principales baluartes de Fernández Mañueco en las primarias que éste ganó para ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León.