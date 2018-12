Los cultivadores de remolacha protestan ante las plantas de Azucarera por el recorte de los precios

Valladolid

Cultivadores de remolacha en Castilla y León han rechazado hoy convertirse en "rehenes" de Azucarera a la que han exigido que cumpla el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) porque, de no hacerlo, el próximo año no tendrán remolacha con la que "operar".

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAG en Castilla y León, Aurelio González que ha participado en una de las tres concentraciones que se han desarrollado hoy frente a las plantas que la multinacional British Sugar tiene en Toro (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León) y donde han trasladado su rotundo rechazo al anuncio de reducir seis euros por tonelada el precio de la remolacha.

Aurelio González, presente en la movilización de Toro junto a otro centenar de agricultores, se ha mostrado satisfecho por el resultado de las concentraciones en las que han dejado "claro" a la empresa que ha cometido un "grave error". "Han menospreciado a los cultivadores y les han apretado las clavijas hasta tal punto que les han quitado la ilusión por el cultivo", ha advertido.

En este sentido, el dirigente de la Alianza ha lamentado que esto haya ocurrido con un cultivador que era el "más fiel", con maquinaria "específica" y con un gran conocimiento de un cultivo "estrella" en esta Comunidad.

Una situación que puede derivar en que, si Azucarera no retoma lo pactado en el AMI, se queden "sin remolacha para el próximo año". "Y de eso no nos va a poder responsabilizar a nosotros", ha reflexionado Aurelio González.

De ahí que haya pedido a Azucarera "cumplir con sus obligaciones" y, a partir del próximo año "negociar nuevas condiciones" pero dentro de este acuerdo marco que es el "paradigma de las cosas bien hechas". "No vamos a consentir que ningún cultivador de remolacha se sienta un rehén de azucarera", ha advertido para avanzar que en el Consejo Agrario que se celebró el miércoles se llegó al acuerdo de que 2017 no computara por los problemas de sequía que hubo, lo que permite al agricultor "no sembrar el próximo año", cumpliendo así lo estipulado en los Planes de Desarrollo Rural.

A la concentración, también se ha unido UCCL, cuyo coordinador, Jesús Manuel González Palacín, se ha concentrado a las puertas de la factoría de Miranda de Ebro, donde había quedado con el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, quien finalmente no ha acudido a la cita.

A las puertas de la planta, donde la concentración ha comenzado a las 9.00 horas, se ha cortado el tráfico y se ha volcado un remolque de remolacha en señal de protesta, si bien González Palacín ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que la jornada ha transcurrido "sin incidentes".

El coordinador regional de UCCL ha abogado por un nuevo marco de negociación estable, con el objetivo de recuperar lo estipulado en el convenio y alejarse de la pretensión de bajar el precio de la tonelada de la remolacha, ya que los índices que se barajan harían insostenible la producción y pondrían en peligro unos 3.000 puestos de trabajo en Castilla y León, cerca de 400 en la provincia de Burgos.

Jesús Manuel González Palacín ha insistido en que las conversaciones se tienen que producir a tres bandas, incluyendo en las mismas a las administraciones públicas, ya que sin las ayudas sería inviable la producción.

Frente a las puertas de la fábrica de la Azucarera de La Bañeza (León), han participado cerca de medio centenar de agricultores para dar visibilidad a la problemática que atraviesa el sector remolachero.

Por eso, el secretario general de Ugal-Upa (Unión de agricultores y ganaderos de León), Matías Llorente, ha pedido que el AMI se mantenga hasta la campaña 2019-2020 "porque es lo que está firmado". De hecho, ha señalado que esta situación es una "artimaña" de Azucarera "para buscar un justificante y hacer desaparecer las cuatro fábricas que tienen en España".

Asimismo, Llorente ha acusado a British Sugar, empresa de la que depende Azucarera, de venir a España no para mantener el cultivo de remolacha, sino "por la cartera de comercio", puesto que ha apuntado que la multinacional británica trae azúcar de otros países para venderla en el territorio español porque es mayor "su consumo que su producción". Por ello, ha pedido a la industria precios "justos" para que los agricultores puedan continuar con el cultivo de remolacha.