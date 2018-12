El PSOE tilda de "varapalo" la sentencia que anula el catálogo de puestos de trabajo de la Junta de Castilla y León

Valladolid

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha tildado hoy de "varapalo" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Administración autonómica y ha pedido responsabilidades políticas.

Una sentencia "demoledora" que se carga "la piedra angular" de la función pública ya que esta anulación influye y afecta a la Relación de Puestos de Trabajo, a los concursos ordinario y abierto y permanente e, incluso, a la oferta de empleo público vendida "a bombo y platillo" por la Junta y a la carrera profesional y la estabilización de plantilla.

Según explicó Martín, "la función pública ahora mismo está muerta" y sus asesinos fueron el procurador y presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que fue consejero y responsable de esta materia entre los años 2001 y 2007; su "escudera" Isabel Alonso, que le sustituyó en el cargo; la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de 2011 a 2015 y el que lo "remató" el actual consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que se ha coronado con la Agenda para la población o la ordenación del territorio y que "solo se le va a recordar por haber acabado con el Toro de la Vega".

La sentencia, según José Francisco Martín, declara nulo este catálogo de puestos de trabajo por considerar que se debería haber puesto en marcha como una disposición general y no como un acuerdo, al considerar que no ha incluido informes técnicos para su elaboración.

Martín incidió en que la sentencia declara que el catálogo, además de carecer de cualquier tipo de documento técnico y estudio preparatorio, no explica por qué son 81 puestos de trabajo y no otro número. El catálogo, además, tendría que haber sido una norma y no un acuerdo.

Esta sentencia tiene "un efecto mortal" para los empleados públicos que, a partir de ahora, tendrán la espada de Damócles encima porque no sabrán si su puesto existe o no.

Por último, denunció la "cobardía política" de los responsables de la Junta al cesar pocos días antes de conocerse la sentencia a la jefa de los servicios jurídicos, mientras ellos no asumen absolutamente ninguna responsabilidad política.