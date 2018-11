El PSCL pide la dimisión "inmediata" de Cosidó como senador autonómico por Castilla y León

elEconomista Valladolid

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, ha explicado que no se puede pedir la reprobación del senador del PP por la Comunidad Ignació Cosidó porque es una figura que no recoge el reglamento del Parlamento autonómico, pero espera que "dimita de manera inmediata" por "decencia" y para dejar de manchar el nombre de Castilla y León.

Así lo ha aseverado Tudanca durante el acto de presentación de la candidatura de José Antonio Díaz a la Alcaldía de León en un acto que ha contado con la presencia de la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet.

Sobre la situación del portavoz del PP en el Senado y senador por Castilla y León, el responsable regional del PSOE ha aseverado que lo que ha pedido y pedirá su formación "es la dimisión o cese" de Cosidó después de que se haya conocido un wasap que envió a los senadores "populares" sobre las ventajas del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ.

Al respecto, ha precisado que su Grupo no puede pedir su reprobación en las Cortes de Castilla y León ya que cuando el PSOE planteó la reprobación de consejero de Sanidad, a quien ha definido como "la figura más dañina" para al Comunidad, no fue posible porque el reglamento del Parlamento autonómico no contempla esa "posibilidad reglamentaria".

No obstante, Luis Tudanca considera que lo que se ha conocido referente a Ignacio Cosidó, "el uso de los medios del Ministerio del Interior para tapar las pruebas de la presunta corrupción del PP o la puesta en jaque del Poder Judicial por unos wasap filtrados" pone "en tela de juicio su labor" además de que mancha la imagen de Castilla y León.

Por ello, Tudanca cree que el portavoz del PP y senador por la Comunidad "debe dejar su cargo de manera inmediata por decencia y por no manchar más la imagen" de Castilla y León, una imagen "que ya ha manchado bastante el PP está legislatura".

Mientras, senadores socialistas de Castilla y León han comparecido este miércoles para informar de que pedirán la dimisión del portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, si desde su partido no se ejecuta el "cese inmediato", una decisión sobre la que han mostrado su "preocupación" por el "retraso" de los "populares" tras la filtración del menaje sobre el "control" del Consejo General del Poder Judicial.

"Insostenible"

El senador del PSOE por Valladolid Emilio Álvarez ha insistido en que la situación actual es de "gravedad" porque se pone en "riesgo" la estabilidad de una institución básica del Estado como es el poder judicial. Así, los senadores han manifestado su enorme "preocupación" y han asegurado no entender el "retraso" en una decisión sobre la que se ha mostrado "seguro" del que el PP va a adoptar.

"Es insostenible que después del tiempo que ha pasado ya Cosidó siga siendo el portavoz de los senadores 'populares', por tanto, nuestra postura es pedir la dimisión inmediata aunque esperamos no tener que hacerla efectiva porque estamos seguros de que el PP tomará decisión", ha aseverado Álvarez.

De este modo, Emilio Álvarez ha acusado al senador popular de "poner en riesgo" a las instituciones del Estado por su mensaje sobre el "control" del Consejo General del Poder Judicial, que es "de una gravedad intolerable".

"El PP no puede tener como portavoz en el Senado a alguien que está bajo sospecha de usar el Cuerpo Nacional de Policía para fines que no son y tiene la ligereza de enviar un mensaje a todos los senadores para decirles: tranquilos que estamos controlando al poder judicial, eso es de una gravedad que no entendemos que se pueda tolerar, si no le cesa pediremos su cese inmediato", ha concluido, informa Europa Press.